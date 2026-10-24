Ana Paula Consorte trolea a Paolo Guerrero con las "elecciones" de su embarazo

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Ana Paula Consorte volvió a sorprender con un nuevo video sobre su embarazo, pero esta vez el humor fue el protagonista. La brasileña usó su cuenta para bromear sobre las supuestas “decisiones” que le permitió tomar a su pareja, Paolo Guerrero, durante esta etapa.

En el clip, Ana Paula colocó la frase “Cosas que dejé que mi marido eligiera durante el embarazo”, y la única respuesta que dio fue “La mamá del bebé”. ¡Un golazo de ironía! Con esto, dejó clarísimo cómo son las dinámicas en la espera de su bebé, sin necesidad de listas ni debates.

La modelo no solo se puso de protagonista junto a Paolo Guerrero, sino que también destacó la participación especial de una pancita que se roba todas las miradas. Pero la broma no quedó ahí, pues Ana Paula también se atribuyó los créditos de su propia producción.

Al final del video, la brasileña se mandó como directora, productora y editora, además de las ideas, los detalles y la última palabra. Una forma divertida y directa de reforzar que ella es la jefa en este proceso familiar.

Y no se olvidó de nadie: en sus créditos, también agradeció a sus hijos por llenar su vida de amor, risas, travesuras y mucho ruido, además de a quienes la acompañan y siguen sus publicaciones. Cerró el video con una frase que resume todo: “Hecho con amor y un poquito de caos familiar”.

Al final, Ana Paula Consorte demostró que el humor es la mejor forma de compartir su embarazo junto a Paolo Guerrero, transformando una situación cotidiana en un contenido que todos quieren ver. ¿Será que Paolo ya se acostumbró a este nivel de “troleo”? ¡Qué capo!