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Christian Cueva y Pamela Franco llegaron al set de "El Reventonazo de la Chola" para promocionar su nuevo negocio. Pero el tema que terminó dominando la conversación fue otro: la posibilidad de una boda entre ambos.

Cuando le consultaron al futbolista por un posible matrimonio, el popular 'Aladino' evitó confirmar una fecha o anunciar algún compromiso. En su lugar, explicó que existen situaciones que necesita resolver antes de dar ese paso. De esa manera, dejó abierta la posibilidad de una futura boda, aunque sin establecer cuándo podría concretarse.

Antes de responder sobre el tema matrimonial, Cueva le dedicó palabras de reconocimiento a Pamela Franco. Destacó el papel que cumple la cantante en su vida y recordó el cariño que siente por ella. También señaló que desea verla feliz a su lado.

Cuando la conductora insistió sobre la posibilidad de casarse, el jugador pidió no profundizar en ese asunto. "No, de ese tema no hablemos cholita, porque creo que hay cosas que resolver y Dios mediante ya estén a fin de año", manifestó durante el programa.

La reacción del futbolista llamó la atención porque no confirmó ni descartó un matrimonio con Pamela Franco. Su respuesta estuvo centrada en los pendientes que, según explicó, todavía debe atender.

El tema ya había aparecido antes. En junio, Pamela Franco también fue consultada sobre la posibilidad de casarse con Christian Cueva. En aquella oportunidad, la cantante respondió en tono de broma que el matrimonio no le convenía porque tenía sus propiedades a su nombre. Cuando la Chola Chabuca le planteó la alternativa de una separación de bienes, aclaró que todavía no había conversado seriamente sobre ese tema con el futbolista.

¿Llega la boda a fin de año o primero toca resolver los pendientes?