Sylvester Stallone soltó la posta sobre su rivalidad con Arnold: de peleas a cigarros

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Sabemos que Sylvester Stallone es una leyenda del cine de acción, pero su historia con Arnold Schwarzenegger es mucho más que solo películas. Es un capítulo dignísimo de TikTok, lleno de confrontaciones, egos gigantes y mucha energía. Stallone, quien tiene 80 años, se ha tomado el tiempo de hablar sobre la rivalidad que mantuvo durante años con Schwarzenegger, un dúo que difícilmente podía verse las caras en eventos públicos.

Aquí no estamos hablando de simples diferencias en el set; la cosa se ponía seria. Ambos llegaron al género de acción y al poco tiempo quisieron estar al mando, estableciendo un desafío constante. Stallone bromeó con la idea de que ellos eran dos tipos adversarios que luchaban por ser la vanguardia del género. Stallone recordó que no siempre quiso ser actor de acción, pero al hacer su debut en First Blood, sintió que había encontrado un material mítico. Para él, el género, si se hacía bien, eran mitologías modernas, como la Ilíada o la Odisea, y así comenzó todo.

El inicio del desafío: miradas desafiantes

La cosa se calentó mucho, y Stallone lo confirma, fue en las ceremonias de premiación. Él relató un momento específico que marcó el inicio de una escalada. Estaban en los Globos de Oro, y Arnold Schwarzenegger estaba ahí mirándolo fijo con una ‘mirada desafiante’. Stallone le contestó diciendo: 'Está bien, de acuerdo. Ya entendí, amigo'. Como respuesta, Stallone lanzó un ramo de flores a Arnold. Este movimiento fue visto por él como el inicio de un desafío directo y la puesta en marcha de su rivalidad. Ambos se alimentaban de la competencia, donde el objetivo no era solo ganar en taquilla, sino superarse mutuamente en cada proyecto.

Esa rivalidad no se limitó solo al cine; se tradujo en una necesidad constante de elevación en sus producciones. Stallone narró cómo, al verse obligados a superarse, la barra de exigencia se elevó: buscaban 'un cuchillo más grande, un arma más ruidosa, más muertes, mejores locaciones'. La competencia fue tan fuerte que se extendió incluso a los negocios, como cuando ambos se asociaron en el Planet Hollywood, la cadena de restaurantes temáticos de cine, que se lanzó en 1991. La tensión era tal que Stallone recordó: 'No podíamos subir juntos al mismo escenario para hacer una presentación o dar un discurso'. Era un ambiente sumamente conflictivo, algo que él, a pesar de todo el 'salseo', disfrutaba.

¿Dónde y cuándo se terminó la guerra?

Como todo drama tiene su clímax y su resolución, la intensidad de esta rivalidad comenzó a ceder. El punto de inflexión se dio en 2003, cuando Arnold Schwarzenegger anunció su candidatura a gobernador de California. En ese mismo periodo, la tensión y la necesidad de confrontación se estaban diluyendo.

El encuentro decisivo ocurrió en un lugar específico: un establecimiento que vendía puros. Allí, Stallone se dirigió directamente a Schwarzenegger y le dijo: 'Sabes, ya basta de esto. Ya no estamos compitiendo en ninguna película'. Fue un cierre verbal y muy directo de años de desafíos, miradas tensas y florazos calculados. Según Stallone, estos dos gigantes de la acción han llegado a un lugar de tranquilidad, reconociendo que las tensiones de su profesión han quedado atrás. Stallone concluyó que, aunque se han vuelto más tranquilos, una rivalidad así puede impulsarte a mejorar tu propio nivel.