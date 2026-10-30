¡Susto y estatuilla! Las pelis de terror que conquistaron el Oscar

Espectáculos

Aunque el cine de terror a menudo se asocia solo con posesiones demoníacas y criaturas aterradoras, tiene un lugar significativo en la industria cinematográfica. Se valora por sus actuaciones destacadas, innovaciones visuales y guiones que logran trascender el miedo. Si bien este género no suele dominar las ceremonias de premiación, algunas de sus obras han desafiado los estigmas y han sido reconocidas por la mismísima Academia, ¡demostrando que el terror también tiene su peso en Hollywood!

Cuando el miedo se hizo de oro en los inicios

¿Te imaginas la angustia? El bebé de Rosemary nos metió en la piel de una mujer que se muda a un viejo edificio en Nueva York y se convierte en blanco de una obsesión por sus extraños vecinos, quienes parecen involucrados en un ritual oscuro. Esta producción, dirigida por Roman Polanski, le valió a Ruth Gordon el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 1969.

Y si hablamos de clásicos que asustan de verdad, El exorcista es un referente. Retrata la posesión demoníaca de Regan MacNeil y su aterradora transformación, mientras dos sacerdotes intentan liberarla. ¡Uff, qué palta! Esta película se convirtió en un ícono y fue galardonada con dos Oscars: uno por Mejor Sonido y otro por Mejor Guion Adaptado. ¿Quién dijo que el terror no tenía calidad?

La profecía nos dejó con la piel de gallina con la historia de Robert Thorn, quien adopta a un niño y luego sospecha que podría ser el anticristo por los sucesos macabros. La música inquietante de Jerry Goldsmith le otorgó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original.

Luego llegó Un hombre lobo americano en Londres, una peli de John Landis que rompió esquemas. Dos jóvenes turistas, atacados en Inglaterra, se ven afectados por una maldición que los transforma en hombres lobo. ¿El logro? ¡Se destacó al recibir el primer Oscar a Mejor Maquillaje! ¡Ese look de licántropo fue un golazo para la Academia!

Los grandes clásicos que se coronaron

Pero si hay una que arrasó con todo, esa fue El silencio de los inocentes. La inteligencia y los crímenes de Hannibal Lecter, junto a Clarice Starling buscando su ayuda para atrapar a otro asesino, capturaron la atención de La Academia. ¡Se llevó cinco estatuillas! Incluido el Oscar a Mejor Actor para el grandioso Anthony Hopkins.

Drácula de Bram Stoker revivió la esencia gótica del célebre vampiro. Esta peli, sobre un antiguo vampiro que llega a Londres, fue premiada en varias categorías técnicas. ¡Mostró que el terror también puede ser visualmente impecable!

Tim Burton también puso su toque con Sleepy Hollow. La historia de un pueblo asediado por un asesino sin cabeza le valió un Oscar a Mejor Diseño de Arte. ¡Imagínate la chamba detrás de esa ambientación única!

La mosca, una obra que mezcló el terror corporal con un mensaje sobre la fragilidad humana, mostró a un científico volviéndose una criatura grotesca. ¡Se llevó el Oscar a Mejor Maquillaje en 1987 por esa transformación que te hace picar todo el cuerpo!

El terror actual que nos hace pensar y ganar

Saltamos a 2018 con Get Out, de Jordan Peele. Esta joyita no solo fue un éxito, sino que arrasó en los premios al recibir el Oscar a Mejor Guion Original. ¡Y con razón! Abordó el racismo en su narrativa de una manera que te dejaba en shock y pensando por días. ¡Un combo de susto y conciencia social que la Academia aplaudió de pie!

Y para cerrar con broche de oro, la adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se distingue por su enfoque humano, que le valió tres premios Oscar. Consolidó aún más el atractivo de este clásico del terror, transformando el miedo en arte y reconocimiento. ¡Del Toro es un genio para hacer que el terror se sienta tan digno de estatuillas!

Al final, queda claro que el terror no es solo gritos y sustos, ¡también es arte y talento puro que Hollywood no puede ignorar! ¿Cuál de estas pelis te dejó más impactado?