Nicola Porcella rompe el silencio: ¿por qué fue el 'más odiado' del Perú?

Espectáculos

Abrimos el chismógrafo con una bomba que nos dejó con la boca abierta: Nicola Porcella, nuestro querido exchico reality que ahora la rompe en México, acaba de confesar por qué llegó a ser considerado el “más odiado” del Perú. Durante una entrevista reciente en el programa mexicano ‘Miembros al aire’, Nicola soltó todo sobre las críticas, las polémicas y los problemas laborales que lo hicieron dejar el país.

Él mismo aseguró que hubo situaciones que le destrozaron la imagen y le cerraron las puertas de la televisión peruana. Y ojo con esto: reveló que su situación llegó al extremo de que dos marcas gigantes habrían condicionado su regreso a la pantalla chica. “Si Nicola entra a trabajar, nosotros no pisamos ningún programa de la televisora”, fue la tremenda advertencia que lo dejó fuera de juego, según sus propias palabras. ¡Así de fuerte!

Nicola no se hizo el loco y reconoció que sí, que “cometía errores” durante su etapa en la tele peruana. Pero también dejó claro que muchas de las críticas y comentarios en su contra fueron exagerados. Una cosa es un error y otra muy distinta, ¡que te echen tierra de más!

Pero la cosa no quedó ahí, la confesión tuvo otro giro inesperado. Porcella sorprendió al contar que, después de irse del Perú en plena pandemia, recibió una demanda nada menos que del Estado peruano. Parece que todo empezó cuando lo llamaron para el reality mexicano ‘Guerreros’ y tuvo que buscar la manera de viajar. Se preguntó cómo salir y le dijeron que podía irse en un vuelo de repatriación, pues tenía dos nacionalidades.

Lo más alucinante es que, según él, lo acusaron de usar un vuelo humanitario y de mentir a Migraciones. Nicola negó rotundamente esa versión y aseguró que llegó en un vuelo pagado. Según contó, le llegó una carta en la que le informaban que el Estado peruano lo demandaba por haber utilizado un vuelo humanitario y haber mentido en Migraciones. ¡Imagínense el roche!

Después de escuchar todo esto, uno no puede evitar preguntarse: ¿Será que Nicola Porcella siempre tuvo la razón y no lo supimos ver o es que la fama en México le ha dado la valentía de contarlo todo?