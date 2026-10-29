¡Abogados en el ring! El abogado de Andrea San Martín vs. Rosario Sasieta en un enfrentamiento épico

Espectáculos

Si pensaron que el drama entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez ya había llegado a su punto más alto, ¡pues no! El lunes tuvimos un spin-off inesperado que se vivió en el programa de televisión. El protagonista fue Wilmer Arica, el abogado de la influencer, quien decidió que era el momento perfecto para levantar el teléfono y encarar a su colega, la conocida Rosario Sasieta. ¿La razón? Las declaraciones de Sasieta sobre unas presuntas medidas de protección que, según ella, se habrían dictado a favor de la hija que Andrea tiene con Juan Víctor. ¡Aquí se armó la gorda!

Arica le aclaró a Sasieta, y a todo el Perú, que cuando Andrea fue a buscar a su pequeña a casa de su papá, ¡no existía ninguna medida legal que le impidiera verla! Parece que el abogado de San Martín sintió que Sasieta se había mandado una tremenda patinada con sus comentarios. Pero no se quedó ahí, no, no. El letrado fue más allá y le dio un jalón de orejas a su colega por opinar tan a la ligera sobre un proceso que, según él, ¡aún está bajo investigación! Arica le reprochó que hiciera precisiones que no son y pidió más responsabilidad al hablar de un caso que no llevan. Y para remate, aseguró que Andrea tiene un acta de conciliación que garantiza su régimen de visitas, así que, cero restricciones para ver a su hija. ¡Palo va, palo viene!

Pero si Wilmer Arica creyó que con esa entrada triunfal la Dra. Sasieta se iba a achicar y a guardar silencio, ¡se equivocó feo! La abogada, ni corta ni perezosa, se puso el traje de gladiadora y respondió cada punto. Rosario Sasieta dejó clarísimo que sus comentarios no iban dirigidos al caso específico de Andrea San Martín, ¡para nada! Ella afirmó que solo estaba explicando los procedimientos legales que se suelen activar cuando hay denuncias de violencia física. "Nosotros lo que hemos señalado no es el caso en específico, sino lo que pasa cuando hay denuncias por violencia física. Ella seguro ha tenido una conciliación y esa conciliación puede que haya sido paralizada por una situación específica en este caso. Eso es lo que he dicho, doctor, no he hablado sobre el caso", puntualizó la Sasieta, dejando a Arica sin el triunfo que quizás esperaba.

Así que, mientras uno acusaba de irresponsabilidad a su colega por opinar sobre un caso ajeno, la otra se defendía diciendo que solo estaba educando a la gente sobre el proceso legal en general. ¡Un verdadero duelo de titanes en la pantalla chica! ¿Ustedes creen que se lograron entender o esto es solo el inicio de una guerra legal mediática?