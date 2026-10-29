¡Antonio Pavón y Joi Sánchez quieren un bebito! Y Antoño tiene la mejor reacción

Espectáculos

Antonio Pavón y Joi Sánchez están en modo "next level" familiar. La pareja llegó a Lima y, durante una entrevista con Magaly Medina, soltaron la bomba: ¡quieren tener un bebé! Ambos confirmaron que desean encargar un bebé. Ya acudieron a un especialista para recibir orientación antes de tomar una decisión.

Con Joi de 33 años y Antonio de 44, la ilusión es total y se nota la emoción que comparten ante esta nueva posibilidad. Los planes de ser padres juntos forman parte de sus próximos objetivos. Contaron que recurrieron al doctor Lucho Noriega para tener todas las recomendaciones y conocer cómo llevar este proceso de la mejor manera posible. "Hemos llamado a la cigüeña", detalló Pavón, quien explicó que un buen amigo, el doctor Lucho Noriega, los aconsejará para hacerlo de la mejor manera posible. Joi tiene 33 años y él, 44.

Pero el que se llevó el show fue Antoño, el hijo de Antonio con Sheyla Rojas. Parece que él es el más emocionado con la idea de tener un hermanito o hermanita. Según Joi, el niño es el que más ganas tiene y hasta los apura, porque se irá a la universidad y no estará con el hermanito. Y Antonio añadió que su hijo tiene una preferencia: quiere hermanita. ¡Qué tierno!

Además del proyecto de la cuna, la pareja también está pensando en el altar. Aunque no hay fecha definida, el matrimonio es parte de sus planes a futuro. Antonio mencionó la idea de armar un "bautiboda" y comunión en un mismo evento, y dijo que sí les gustaría casarse y tener un hijito o una hijita.

Así que, entre pañales y velos, estos dos nos tienen a la espera de sus próximos pasos. ¿Se viene la boda antes que la cigüeña o viceversa?