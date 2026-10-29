¡Sorpresa! Dimas Ysla y Mackeily Luján: el amor todo lo puede (¿o casi todo?)

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¡Alerta de reconciliación! Dimas Ysla, integrante de la Gran Orquesta Internacional, nos ha dejado boquiabiertos al confirmar que él y Mackeily Luján, la talentosa 'Muñequita' de La Bella Luz, ¡han vuelto! Después de casi un año juntos, la pareja había anunciado su separación, dejándonos a todos pensando que el amor se había acabado.

Pero, ¡alto ahí! Parece que fue solo un susto. Dimas lo soltó todo en su visita al podcast ‘No aclares que oscureces’. Contó que la decisión de publicar el comunicado de ruptura se tomó por impulso cuando estaban pasando por un momento complicado. ¡Quién no ha metido la pata con algo así en medio de una bronca!

Menos mal, ya chaparon y resolvieron sus diferencias. Dimas, más romántico que nunca, le dedicó unas palabras que derriten hasta el hielo: “Han sido cosas de impulso por el momento, pero vamos a luchar para recuperar nuestro amor. Te amo con todo mi corazón, Mackeily Luján. Te amo, mi reina”. ¡Uff, qué nivel de declaración!

Y como siempre hay gente que le gusta el chismecito negativo, Dimas también aprovechó para mandarles un jaloncito de orejas a los que critican su relación. Él fue clarito: “Para los que no quieren ver juntos y para los que no también, porque somos importantes”. ¡Así se habla, sin miedo al qué dirán!

¿Será que esta vez sí van con todo o solo fue un break para extrañarse un poco? ¡Cuéntanos qué piensas de esta reconciliación exprés!