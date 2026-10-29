¡Uy, Gaby Herrera Habló! “Diablito” Chávarri Explota Delante de Todos y Ella… ¡Ni las Manos al Fuego!

Espectáculos

Gabriela Herrera, la bailarina y cantante que no se calla nada, ha vuelto a poner bajo los reflectores su relación con el exchico reality Diego Chávarri, conocido también como el “Diablito”. Después de varias idas y venidas que dejaron a más de uno con el corazón en un hilo, la pareja sigue dando de qué hablar, y Gaby ha soltado detalles que nos dejan boquiabiertos. Ella asegura que están felices y disfrutando de su romance, pero claro, a su manera.

¡Entre idas, venidas y explosiones en vivo!

La cosa es que Gaby Herrera admitió que, pese a lo bien que la está pasando, ¡no pondría las manos al fuego por Diego! Para ella, la relación está en una etapa de “conocerse fuera de las cámaras”, y eso que ya convivieron un montón. Recordando los constantes comunicados de separación que luego terminaban en reconciliación, Gabriela explicó que tanto ella como el “Diablito” tienen personalidades súper impulsivas. ¡Así cualquiera toma decisiones apresuradas!

Además, Gaby nos dio el dato clave: tienen caracteres bien distintos. Mientras ella puede disimular su molestia frente a la gente, ¿él? ¡Uhm, no! Él explota delante de todos y se muestra tal cual es, confesó. O sea, el drama en vivo y en directo. Eso sí, la parejita anda trabajando en controlar esas reacciones explosivas para que sus problemas no terminen expuestos en todos los programas de televisión. Pero seamos sinceros, con la adrenalina que manejan, ¿quién podría mantener eso en secreto?

Sobre las fotos de ellos en Pucallpa, Gaby afirmó que todo va bien y que hacen oídos sordos a lo que dicen afuera. Cuando le preguntaron si desde que está con Chávarri se pelea con todo el mundo, ella respondió que no está peleada con nadie y que anda feliz. Y dejó claro que su personalidad no va a cambiar por alguien. ¡Eso, Gaby, la autenticidad ante todo!

Sin poner las manos al fuego

Para la gente que le dice “por ahí no es”, Gaby tiene una invitación que nadie se esperaba: “Que vengan el 31 de octubre, al Vale Todo Downtown, para que la pasen espectacular con la orquesta Papillón y Klaut. Además habrá un premio de tres mil soles para el mejor disfraz”. ¡Planes para Halloween con promo incluida! A la pregunta de si Diego ha cambiado, la bailarina no se mete en líos: “Yo no puedo opinar de sus anteriores relaciones porque no sé cómo han sido, yo hablo de la mía y estamos tranquilos”.

Reconoció que la exposición mediática ha sido algo nuevo para ella, una relación así de pública es una experiencia inédita. Pero recalcó lo de los caracteres: cuando ella está molesta puede reírse y explotar por detrás, mientras que él lo hace delante de todos. ¡Un combo explosivo!

La bomba final fue cuando le preguntaron si mete las manos al fuego por Diego. Su respuesta, épica: “Yo no meto las manos al fuego por nadie ni por mí, así te lo pongo”. Explicó que convivieron tres meses en La Granja, que para ellos fue como un año, y que ahora se están conociendo fuera de ese espacio. Y remató diciendo que imagina que ni él ni ella ponen las manos al fuego por el otro. ¡Clarísimo!

El amor arrebatado y la invitación al fiestón

¿Por qué tantos comunicados de ruptura y luego reconciliación? “Porque así somos. Yo también soy arrebatada, él es arrebatado y así somos”, sentenció Gaby. Sí, admitió que son bastante intensos. Aunque debieron conversarlo más, para ella todo fue nuevo y reconoció que hizo algo sin querer queriendo que resultó bastante grande.

Ahora, dicen que están más tranquilos, tratando de llevar las cosas de la mejor manera y entendiendo un poco más cómo han sido las circunstancias para no llegar a ese punto. Porque, seamos honestos, diferencias hay en todas las relaciones, que no son perfectas. Lo que sí, han sido bastante directos con lo que hacían y han tenido que controlarse un poquito.

Así que ahí lo tienen, una relación con más giros que serie de Netflix, donde la pasión y el carácter fuerte son el pan de cada día. ¿Será que estos arranques son la chispa que los mantiene unidos o solo la previa de otro comunicado bomba?