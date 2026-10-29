¡La Bracamonte sin secretos! Cecilia abre su corazón en nuevo libro y un amor regresa

Espectáculos

¡Atención, criollers! Nuestra querida Cecilia Bracamonte está en la boca de todos con "Gracias por tanto", su nuevo libro autobiográfico. La diva, que cumple 77 años en unas semanas, nos confiesa que se siente "bien, tranquila y en paz", una vibra que a muchos ya quisiéramos. Dice que a estas alturas de la vida solo deja atrás lo malo, porque hasta de las "cosas malas" ha aprendido y, ojo, siempre rescata lo bueno, incluso de una traición.

Cecilia Bracamonte Chocano es una de las voces más emblemáticas de nuestro vals peruano. Con una carrera que suma más de cuatro décadas, su estilo ha trascendido generaciones, convirtiéndola en un verdadero ícono de la música criolla.

Confesiones sin filtros y un amor que vuelve

Pero la Bracamonte no se guarda nada en estas páginas, y la idea de soltar el libro no fue suya al inicio. Su círculo cercano, insistente, le decía: "¿Por qué no haces un libro? La gente te pide que escribas". Y después de darle vueltas, la maestra se dijo: "¿Por qué no? Si ya tengo la edad que tengo, he hecho todo lo que he hecho y no le he hecho daño a nadie". ¡Y claro que sí! Su hija Selena, su "principal soporte", también estuvo feliz con la idea de que su mami cuente "todo", incluso esos aspectos más personales que no muchos conocían. Selena, con la sabiduría que solo una hija puede tener, sabiendo el posible "revuelo" que podría generar, le soltó a su mami: "que no te importe, tú ya estás por encima de eso". ¡Qué tal hija, pura sensatez!

Y sí, el libro trae revelaciones que nos han dejado con la boca abierta. Cecilia habla de Liliana, un amor que regresa a su vida "después de 38 años de no verla". Y nos encanta porque hoy la hace sentir plena y muy feliz, y la considera su mejor complemento, ¡le da paz! Asegura que no debería generar polémica, pero ya sabemos cómo es la gente, ¿no? Ella, muy a su estilo, dice que en un inicio sí le importaban los comentarios, pero ahora ya no. "No soy una mujer de hacer escándalos ni de estar restregándole nada a nadie; hago mi vida tranquila y no me meto con nadie", sentencia. ¡Así se habla! Pocas cosas le quitan el sueño, y las críticas, menos.

El legado, el arte y el criollismo puro

Además de la bomba de su libro, Cecilia tiene un evento imperdible: el 8 de noviembre de 2026 se presentará en el Gran Teatro Nacional para retribuir todo el cariño del público en sus seis décadas de trayectoria. ¡Seis décadas, gente! Respecto a su carrera, ella siente que se le reconoce generosamente como un ícono. Y sobre los premios, ¿un Grammy? Nos sorprende diciendo que nunca ha postulado ni le ha interesado. Le importa más el reconocimiento del público y que la UPC la haya nombrado profesora honoraria, ¡un golazo! Si llega un Grammy, bien, pero no lo ve como algo que le genere ansiedad.

La Bracamonte ha marcado un estilo en el cancionero criollo. Todo comenzó con disciplina y clases de canto, para luego proponer cosas distintas: fusionar la música peruana sin alejarla de sus raíces. Ella lo llama criollismo elevado, y se desmarca de la criollada malentendida asociada a la viveza y lo vulgar. ¡Una capa!

La receta para las nuevas generaciones

Con esa experiencia encima, es obvio que Cecilia es un referente. Ella misma reconoce que lo es, y siempre ha dicho que Édith Barr fue su guía desde el inicio. Eso sí, dice que hay muchos que no la reconocen abiertamente por pobreza de espíritu, pero que hay que aceptar a la gente según su capacidad. ¡Uy, qué dardo!

¿Y qué consejo le da a una joven con ganas de meterse al criollismo pero llena de inseguridades? Primero, creer en ti y no pensar de entrada que no te van a escuchar. Segundo, pasión, disciplina, renunciar a muchas cosas y empaparte por completo de lo que vas a hacer en el escenario. Pero lo más importante, si descubres que eres bueno, la humildad tiene que ir por delante. Sin humildad, dice, duras un ratito y te vas al diablo. ¡Clarísimo! La humildad es lo que te acercará al público. ¡Tomen nota, chibolas!

Así que ya saben, la vida es corta para los dramas y larga para el amor y el buen criollismo, ¿o no?