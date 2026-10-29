¡BOMBA! Luciana Fuster: de reina a la 'jefa' de Miss Grand Perú, ¡qué giro!

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¡Alucina! Luciana Fuster, la reina que nos trajo la corona de Miss Grand International 2023, no para de sorprendernos. Si creímos que ya lo habíamos visto todo, ¡agárrense! Nuestra Lulú no solo sigue brillando a nivel mundial, sino que acaba de dar un salto enorme, tomando las riendas del certamen nacional. De representar al Perú en el escenario global, ahora será la mente maestra detrás de la búsqueda de nuestra próxima representante. ¡Un giro de guion que nadie vio venir!

¡La nueva jefa de Miss Grand Perú!

El miércoles, el mundo de los certámenes de belleza explotó con la noticia: Luciana Fuster ha sido nombrada la flamante directora nacional de Miss Grand Perú. ¡Así como lo lees! La franquicia que hasta ahora estaba a cargo de Jessica Newton tiene un nuevo rostro al mando. La misma organización de Miss Grand International soltó el notición en sus redes sociales, dándole la bienvenida y deseándole todo lo mejor. La organización publicó que busca hacer a la familia Grand más fuerte y alcanzar logros aún mayores. Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, también la saludó en sus redes con un breve mensaje de bienvenida. ¡Esto es otro nivel! Nos parece que Luciana está demostrando que las reinas no solo modelan, ¡también mandan!

El bombazo de Luciana Fuster nos dejó helados

Y la verdad es que la noticia fue un shock hasta para la propia Luciana. Ella misma compartió el anuncio en sus redes, evidenciando que la emoción la desbordaba: "Llorando de alegría. ¡Gracias, mi familia de siempre! ¡Gracias por esta gran oportunidad y por confiar en mí! Significa mucho viniendo de ustedes", escribió. En una historia de Instagram también reaccionó con una breve frase. ¡Directa al grano!

Luego, en una transmisión en vivo por TikTok, nuestra Lulú nos confesó que la rapidez del anuncio la tomó por sorpresa. Dijo que se sentía muy contenta y que ya era la directora, y que aceptó la oportunidad con toda la ilusión y la responsabilidad. ¡Así se habla! Como la nueva mandamás, ya está pensando en el futuro y, nos adelantó, ¡ya tiene algunas candidatas en mente para la próxima edición! Pero pidió a sus seguidores que compartan sus favoritas y mantengan el respeto hacia las participantes: “Calma, apoyo y respeto”, señaló.

¿Y qué fue de la era Jessica Newton?

Con este cambio de batuta, la pregunta del millón es: ¿qué pasará con Jessica Newton? Ella estuvo al frente de la franquicia de Miss Grand Perú desde que llegó a nuestro país en 2014. Y la verdad es que su gestión fue un éxito rotundo, ¿eh? Bajo su dirección, no solo nuestra Luciana Fuster logró la codiciada corona internacional, sino que antes María José Lora también nos hizo gritar de emoción con su triunfo. Además, el Perú logró clasificar en diez de las trece ediciones en las que participó, ¡un récord para aplaudir!

Es importante recordar que Jessica también tiene otro gran cargo: dirige la Organización Miss Perú, que es la encargada de elegir a nuestra representante para el Miss Universo. Pero sobre el nombramiento de Luciana Fuster, hasta el momento, Jessica Newton no se ha pronunciado públicamente. Ni una palabra sobre qué pasará con su vínculo con Miss Grand International. ¿Será que se viene un comunicado oficial pronto o preferirá mantener el silencio? ¡El chismecito está al rojo vivo!

Las reinas saludan a la nueva directora

Como era de esperarse, el anuncio de Luciana Fuster como directora de Miss Grand Perú hizo arder las redes y desató una ola de reacciones entre los seguidores y figuras del mundo miss. Las felicitaciones llovieron por todos lados. Entre quienes felicitaron a la modelo estuvo Christine Opiaza, ganadora de Miss Grand International 2024, quien le escribió: “Felicidades, reina”. ¡Un aplauso para esa sororidad!

También se sumaron a las buenas vibras nuestras propias exreinas peruanas, como Prissila Howard y Arlette Rujel, que saben lo que significa ese mundo. Y desde Colombia, Angélica Valero y Vanessa Pulgarín tampoco se quedaron atrás con sus mensajes de apoyo. Todas celebrando este nuevo capítulo profesional para Luciana, quien ahora tiene la gran responsabilidad de guiar a las futuras representantes del Perú en la competencia internacional. ¡Qué nervios!

Luciana Fuster está lista para darle su propio toque a Miss Grand Perú, ¡y nosotros estamos más que listos para ver qué sorpresas nos trae esta nueva era! ¿Crees que veremos más de su carisma en la dirección del concurso?