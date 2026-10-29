¡Qué palta! Jhovan Tomasevich raja de Cachuca por tremendo roche con sonidista

Espectáculos

Hernán Condori, conocido por todos como Cachuca, el vocalista de Los Mojarras, fue el protagonista de un tremendo altercado con el sonidista durante su show en el Festival Huayna Rockeando en Juliaca el fin de semana pasado. A Cachuca se le acabó la paciencia con el técnico de sonido, a quien acusó públicamente de querer perjudicarlo por supuestamente no manejar bien el audio de su voz. Como era de esperarse, la actitud del músico generó un montón de comentarios negativos en redes sociales y hasta se habló del tema en varios podcasts.

Y uno que no se quedó callado, para nada, fue Jhovan Tomasevich, la voz principal de Zen. Él no dudó ni un segundo en cuestionar duramente a Cachuca por los comentarios despectivos que lanzó contra el sonidista y, sobre todo, por hacer su reclamo frente a todo el público que había ido al concierto. Para Tomasevich, los shows que Los Mojarras vienen dando últimamente, simplemente no están a la altura de lo esperado.

El 27 de octubre, el líder de Zen profundizó sobre este tema en su pódcast 'Nadie se salva', explicando lo que sucede con Los Mojarras. Para él, es un caso triste y lamentable porque Cachuca, líder de la agrupación, no estaría bien de salud. Además, el cantante de Zen recordó que, en algún momento, esa actitud de maltratar al sonidista frente a la gente fue parte de su show.

Jhovan Tomasevich no se guardó nada más. Reveló que cuando comparte escenario con ellos, Los Mojarras siempre prefieren presentarse antes que otras bandas. Según su experiencia, el problema es que no es un show profesional. Describió que Cachuca, en el escenario, se sienta, insulta a la gente, a los músicos y al sonidista durante media hora, y canta apenas un pedazo. Incluso, con preocupación, se preguntó quién maneja la banda.

Para el vocalista de Zen, hay muchas otras agrupaciones nuevas que les encantaría tener esa oportunidad y podrían ofrecer un show de primera, sin necesidad de armar pleitos con sus propios músicos o con el público. Recordó una anécdota: Zen tocó con ellos en el mismo escenario, y el equipo funcionaba a tope en quince minutos, mientras que Los Mojarras hacían exactamente lo que critica. La última vez que Tomasevich y su banda vieron el show completo de Cachuca y Los Mojarras, de los 45 minutos que duró, 35 fueron de insultos entre el cantante y el sonidista.