Ale Fuller y el dardo 'sarcástico' a Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón: ¿pura miel o veneno?
¡La farándula no para! Ale Fuller fue interceptada por las cámaras para que soltara su opinión sobre el romance que ya es oficial entre su expareja, el modelo Renato Rossini Jr., y Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug.
Y Ale no se hizo de rogar, pero su reacción dejó a todo el mundo con la ceja levantada. Con una sonrisa de oreja a oreja y un tono que en redes ya calificaron de puro sarcasmo, la actriz e influencer aseguró que no hay ningún roche, que está "muy contenta, porque creo que son personas que se merecen… si están felices construyendo algo sano y bonito, eso hay que… hay que celebrarlo, ¿no?". ¡Tremenda declaración!
Cuando le preguntaron si simbólicamente les daba su bendición a los tortolitos, Ale, manteniendo su aparente entusiasmo, no dudó en responder que por supuesto que sí y que celebrará lo que haga feliz a Rena. Esas palabras, dichas con una ligereza particular, hicieron que los seguidores del chismecito se pregunten: ¿era pura cortesía diplomática o una chiquita bien lanzada a su pasado con Rossini Jr.? El debate se prendió en una.
Pero la cosa no quedó ahí. Al querer sacarle algún consejo para Renato sobre esta nueva etapa tan mediática junto a Samahara, Ale Fuller puso su pared y marcó distancia. Dijo que los consejos sobre algo tan personal se deberían dar en privado, y que por lo pronto solo le desea lo mejor y que sea feliz.
Y con eso, Ale dio por zanjado el tema, dejándonos a todos con la intriga. ¿Será que ya superó todo y le desea lo mejor de verdad, o es la maestra de la indirecta velada? ¡Que cada uno saque sus conclusiones!