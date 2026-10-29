Ale Fuller y el dardo 'sarcástico' a Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón: ¿pura miel o veneno?

Espectáculos

¡La farándula no para! Ale Fuller fue interceptada por las cámaras para que soltara su opinión sobre el romance que ya es oficial entre su expareja, el modelo Renato Rossini Jr., y Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug.

Y Ale no se hizo de rogar, pero su reacción dejó a todo el mundo con la ceja levantada. Con una sonrisa de oreja a oreja y un tono que en redes ya calificaron de puro sarcasmo, la actriz e influencer aseguró que no hay ningún roche, que está "muy contenta, porque creo que son personas que se merecen… si están felices construyendo algo sano y bonito, eso hay que… hay que celebrarlo, ¿no?". ¡Tremenda declaración!

Cuando le preguntaron si simbólicamente les daba su bendición a los tortolitos, Ale, manteniendo su aparente entusiasmo, no dudó en responder que por supuesto que sí y que celebrará lo que haga feliz a Rena. Esas palabras, dichas con una ligereza particular, hicieron que los seguidores del chismecito se pregunten: ¿era pura cortesía diplomática o una chiquita bien lanzada a su pasado con Rossini Jr.? El debate se prendió en una.

Pero la cosa no quedó ahí. Al querer sacarle algún consejo para Renato sobre esta nueva etapa tan mediática junto a Samahara, Ale Fuller puso su pared y marcó distancia. Dijo que los consejos sobre algo tan personal se deberían dar en privado, y que por lo pronto solo le desea lo mejor y que sea feliz.

Y con eso, Ale dio por zanjado el tema, dejándonos a todos con la intriga. ¿Será que ya superó todo y le desea lo mejor de verdad, o es la maestra de la indirecta velada? ¡Que cada uno saque sus conclusiones!