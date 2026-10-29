¡Tremendo roche! Ernesto Chavana en la cuerda floja tras patadón a dron en vivo

Espectáculos

Ernesto Chavana, una cara conocida de la televisión en Monterrey, con casi cuatro décadas de trayectoria y veinticinco años al frente de su programa “Es Show”, se ha ganado al público con su estilo único. Sin embargo, ni su vasta experiencia ni sus 58 años lo salvaron de un percance que lo ha puesto en el ojo de la tormenta, enfrentando por primera vez en su carrera una amonestación corporativa por una situación ocurrida en el set.

El patadón que nadie esperaba

El lunes 26 de octubre, lo que prometía ser una noche más de entretenimiento en vivo, se convirtió en un momento de tensión y, para muchos, un tremendo roche. Mientras un dron sobrevolaba a baja altura en el estudio, y Chavana sostenía un intercambio verbal con su compañero Ángel Castro, el conductor tuvo la ocurrencia de lanzarle un patadón al aparato. El dispositivo volador, en lugar de desviarse sin causar problemas, salió disparado en diagonal, directo hacia el área donde se encontraba el elenco femenino.

Y sí, como era de esperarse, el dron encontró su blanco en la modelo Isabella Rojas. El impacto fue directo en el tercio inferior de su rostro, provocando una hemorragia visible frente a todos los presentes. ¡Qué fuerte! La modelo tuvo que abandonar el foro de grabación inmediatamente para recibir auxilio del personal de primeros auxilios.

Las consecuencias para Isabella Rojas

Minutos después de recibir curaciones de urgencia fuera del set, Isabella Rojas regresó a cuadro para calmar las alertas del público televidente. La creadora de contenido mostró ante la cámara los efectos del golpe en su dentadura y labios, describiendo las consecuencias físicas del choque con el dispositivo: que se le abrió el labio y que, pese a todo, estaba bien. Pese a presentar dos cortadas profundas en la mucosa bucal y con la boca visiblemente inflamada durante el resto de la jornada, la modelo decidió restarle gravedad a la conducta de su compañero. Aceptó la disculpa que el presentador le ofreció ante las cámaras una vez reanudada la rutina del programa y descartó represalias inmediatas dentro del estudio de televisión. ¡Una reacción que pocos esperarían después de algo así!

Multimedios toma cartas en el asunto

La televisora Multimedios no se lo tomó a la ligera. El incidente escaló rápidamente y la gerencia convocó a Chavana a una junta administrativa para hoy mismo, jueves 29 de octubre, a las 12:00 horas. En ese encuentro, la empresa evaluará las medidas disciplinarias aplicables al comunicador regiomontano, que podrían ir desde suspensiones temporales hasta sanciones definitivas. ¡La cosa está que quema!

Además, la producción del programa impuso una estricta “orden de silencio” dentro del estudio de grabación. El mismo Chavana confirmó, a través de un mensaje grabado, que tiene prohibido hacer cualquier mención del percance durante las emisiones regulares de la cadena. Según explicó, la producción le prohibió completamente tocar el tema y él sabe que el asunto llegará a otros niveles que tendrá que afrontar. Parece que la televisora busca frenar la escalada del percance en sus señales de televisión abierta y mantenerlo lo más bajo perfil posible.

Chavana asume la responsabilidad (y los gastos)

A pesar de la prohibición de hablar del tema en su programa, Ernesto Chavana usó sus cuentas personales para responder a los señalamientos de la audiencia. En un mensaje formal grabado, el animador reconoció su responsabilidad en los hechos y rechazó cualquier intento de justificación. Chavana aceptó la falta cometida frente a las cámaras: “Aquí estoy dando la cara, no me escondo y estoy consciente del error que cometí en patear un dron bajo una situación que se presentó en el programa”.

El presentador también insistió en exentar a la empresa regiomontana de cualquier implicación legal o económica derivada del incidente. Enfatizó que los gastos médicos de Isabella y la reparación del equipo correrán por su cuenta. Remarcó ante sus seguidores que deslinda por completo al canal y a la producción, y que si hay algo que pagar, lo pagará él. Es un gesto importante, pero la pregunta es si esto será suficiente para calmar las aguas con la plana ejecutiva de Multimedios.

Así que, hoy al mediodía, Chavana tiene una cita clave con los directivos. Tras cerca de cuatro décadas de carrera y sin haber enfrentado nunca una amonestación de este tipo, el presentador de “Es Show” se juega su futuro en el canal. Este incidente nos recuerda que, a veces, los imprevistos en vivo pueden salir más caros de lo esperado. ¿Será que se salvó por la campana o le caerá todo el peso de la ley televisiva?