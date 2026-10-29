Korina Rivadeneira se mandó hasta Venezuela solo para abrazar a Greeicy

Espectáculos

¡Prepárense para una historia de fan total! Korina Rivadeneira nos acaba de dar una lección de devoción artística al protagonizar uno de esos momentos que, sin duda, quedan para el recuerdo. La popular presentadora no se lo pensó dos veces y se mandó un viaje exprés por unos cuantos días a su natal Venezuela. ¿La misión? Nada menos que cumplir uno de sus mayores deseos: ¡conocer en persona a Greeicy, la cantante colombiana de quien se declara, sin roche, fan número uno!

Korina no guardó nada para sí y compartió en sus redes sociales cada detalle de esta aventura que empezó, literalmente, en el aire. La presentadora recordó que Greeicy había cancelado su concierto en Lima, pero ¡eureka!, que sí tenía una fecha programada en Venezuela. ¿Qué hizo nuestra Korina? Ni corta ni perezosa: “Compré un ticket y me subí al avión. Ahí empezó la verdadera aventura”, relató, dejándonos claro que cuando el fanatismo llama, hay que responder. Fue su forma de aprovechar la oportunidad de ver en vivo a su artista favorita, cueste lo que cueste.

Y la emoción, señores, no fue poca cosa. Korina confesó que disfrutó del espectáculo con una intensidad brutal, tanto que sintió que le iba a dar un infarto de pura felicidad. ¡Una exageración que todos los fans entendemos a la perfección! Pero, ojo, que la misión no terminaba con el concierto. Todavía le quedaba una tarea pendiente: no podía irse sin darle un abrazo a Greeicy y agradecerle personalmente por una noche tan espectacular. Korina dijo que su regalo de cumpleaños fue ese concierto, describiendo este encuentro como uno de los regalos más bonitos que la vida le pudo dar por adelantado. ¡Qué tal detallazo!

Pero la historia se pone aún más chévere. Resulta que Korina logró el tan ansiado abrazo con Greeicy gracias a la intervención de Mike Bahía, la pareja de la cantante. Ella agradeció a Mike Bahía por interceder y escribió que ambos son seres humanos preciosos. Y es que para Korina, Greeicy es mucho más que una voz talentosa; es una fuente de inspiración por su belleza espiritual y humanidad, cualidades que la presentadora resaltó en su publicación como razones clave para seguirla.

Sin duda, Korina Rivadeneira se graduó con honores en la escuela de "super fans". ¿A ti se te ha cumplido alguna vez un sueño así de bravazo?