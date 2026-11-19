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Susana Alvarado está harta de que le digan cómo debe verse. La vocalista de Corazón Serrano se cansó de las críticas sobre su imagen y su peso, y decidió responder donde le llegan: en TikTok. Ahí publicó un video en el que recrea cada mensaje negativo que recibe de los usuarios en redes sociales.

El formato es simple y va al grano: se la ve imitando, uno por uno, los comentarios que le escriben sobre su cuerpo. "Oye, como que te estás subiendo de peso, como te estás bajando mucho, ¿no? Ya no bajes tanto", dice. Y cierra con la frase que resume su fastidio: "Ya pues, no j…".

Y le sobra razón para estar fastidiada. El cuerpo de nadie es tema de conversación pública, y menos cuando el comentario llega sin que nadie lo haya pedido. Lo bacán es el método: ni comunicado solemne ni descargo de media hora, sino devolverles el mismo tono con el que le escriben.

Porque el detalle es ese: opinar del cuerpo de una artista se volvió deporte de tribuna, y cuando la artista contesta, la crítica sigue. Susana respondió con un video corto y directo.

Susana Alvarado Carmen nació el 7 de diciembre de 1997 en Piura y tiene 28 años. Es una de las principales vocalistas de Corazón Serrano, la agrupación con la que alcanzó reconocimiento nacional. Su pasión por la música arrancó en la infancia, entre actividades escolares y concursos de canto: primero prefería las baladas, las rancheras y la música criolla, hasta que la cumbia terminó de impulsar su carrera profesional. A los 14 años inició su trayectoria en Cielo Serrano, agrupación liderada por Stalyn Zapata, y después pasó a Deleites Andinos, donde destacó por su voz con temas como 'Por tu amor estoy muriendo', 'Pecado de amor' y 'Nos critican'.

Hablando de títulos, 'Nos critican' suena a profecía cumplida. Pero para responder bastó un video corto. ¿Tú qué haces cuando alguien opina de tu cuerpo sin que se lo hayan pedido?