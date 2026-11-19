Espectáculos

María Pía Copello volvió a acaparar titulares, pero esta vez no fue por un proyecto de televisión ni por una polémica con sus colegas: fue por una revelación familiar que sacudió las redes. La conductora contó que su hija Catalina, que celebró su cumpleaños en noviembre, tomó la determinación de dejarla fuera de los planes de su propio festejo.

Sí, así como se lee. Catalina marcó su territorio y armó su celebración sin su mamá metida en medio. Y para alguien acostumbrada a organizar celebraciones por todo lo alto y a tirar la casa por la ventana para engreír a sus hijos, semejante choteada cayó como un balde de agua fría. María Pía no dudó en compartirlo con su comunidad digital.

El desplante de Catalina

Nada de drama de telenovela: esto es lo que pasa cuando los hijos crecen rápido y empiezan a querer su propio espacio, lejos de las cámaras y de la supervisión materna. Catalina ya dejó de ser una niña pequeña y entró de lleno a la preadolescencia. Le había pedido a su mamá que dejara de grabar videos juntos para TikTok porque el contenido le daba un poco de vergüenza. Esta vez, en la fecha de su cumpleaños, quiso disfrutar a su manera y dejó en claro que no deseaba a su mamá metida en medio de su festejo.

María Pía ya venía dejando entrever este cambio meses atrás, en entrevistas de televisión, y aun así el golpe llegó igual. Porque una cosa es saberlo y otra es que tu propia hija te saque de la lista de su fiesta.

La respuesta de María Pía

Quienes la conocen saben que María Pía no se queda callada ni de brazos cruzados. Fiel a su estilo frontal, divertido y sin filtros, la presentadora anunció que tomó una decisión drástica frente al desplante de su hija. Y lo resumió con una frase que se viralizó rápido: "¡A mí nadie...!". Con eso quedó claro que le cuesta soltar las riendas, aunque sabe tomarse con filosofía esta nueva etapa de independencia de su hija.

Porque seamos honestos: a todos nos llega el día en que los hijos nos sacan de sus planes y hay que fingir que no dolió. Catalina ya dio el primer paso. ¿A qué edad empezaron ustedes a esconderle los planes a su mamá?