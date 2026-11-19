Espectáculos

Brunella Torpoco se llevó el premio a Mejor Artista Salsa en los Heat Latin Music Awards 2026, que se celebraron en Jalisco, México. Y el momento no fue solo suyo: Kate Candela fue la encargada de presentar esa categoría y de entregarle el premio a su compatriota.

Las dos salseras peruanas coincidieron en el escenario y Brunella no ocultó la emoción. Agradeció a la gente que la ha acompañado en su carrera y se acordó de los otros artistas peruanos que pasaron por el evento.

«El premio lo llevamos para Perú»

Con esas palabras recibió el reconocimiento. Y de ahí salió su mensaje para acá: «Si un artista sale a representar al Perú, los peruanos tienen que apoyar». Su lectura es simple: cada vez son más los artistas nacionales que llegan a este tipo de premiaciones, y eso, para ella, es señal de que el Perú crece. Dicho sin vueltas, lo que pide es que nos alegremos por los nuestros en vez de mirarlos de lejos.

De presentadora a hincha

Kate Candela también tuvo su momento, y vaya momento: le tocó presentar justamente la categoría que ganó Brunella. Contó que lo vivió como un privilegio, por darle el premio a alguien de su país, y se lanzó a elogiar a su compañera: destacó el esfuerzo y la perseverancia con los que persiguió sus sueños, dijo que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y que ha ido dando pasos firmes, con dedicación.

También habló de lo que conecta a Brunella con su público. Y entre risas soltó que la salsera tiene sus cosas en el escenario, que se manda unas frases y nadie sabe de dónde las saca. Sinceramente, esa parte es la que más se siente cierta: no hay guion que explique lo que pasa arriba de una tarima cuando hay tablas de verdad.

Que una gane y la otra le entregue el premio es un lindo detalle para la salsa peruana, esa que casi nunca aparece en las conversaciones grandes y que, sin embargo, sigue sacando la cara afuera. Tampoco nos vengamos arriba: es un premio, no un cambio de industria. Pero el mensaje queda y es difícil discutirlo. ¿Tú te alegras cuando un peruano la rompe afuera o recién ahí lo buscas en Spotify?