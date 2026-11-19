Espectáculos

Cassandra Sánchez rompió su silencio sobre los rumores que en las últimas semanas pusieron en duda su matrimonio con Deyvis Orosco. Lo hizo frente a cámaras, durante un evento del Miss Perú, y su respuesta fue tan directa como relajada: la relación con el líder de Néctar continúa sólida y ella se mostró orgullosa del proceso físico que atraviesa el cantante.

Cassandra Sánchez es la hija de Jessica Newton; Deyvis Orosco es el cantante de cumbia y líder de Néctar. Ambos tienen un hijo.

Los guiones que se está perdiendo Netflix

Consultada sobre las versiones de separación que circularon en las últimas semanas, Cassandra calificó todo como producto de la imaginación de ciertos sectores mediáticos. Y en vez de indignarse, se rió: para ella, esa gente tiene una creatividad que se está desperdiciando, porque «algunas personas deberían escribir guiones para Netflix». Su conclusión fue simple: el matrimonio sigue firme.

«Aplaudí desde el día uno»

La empresaria aprovechó la misma intervención para hablar del cambio físico de su esposo, que no es de ahora: viene de más de un año atrás. Contó que aplaudió el proceso desde el primer día y dio detalles de la rutina que hay detrás: levantarse a las cuatro de la mañana y meditar. Para ella, ese chip nació del amor, porque Deyvis quería ser un gran ejemplo para su hijo, y hoy considera que lo está logrando.

En esa misma línea salió al frente para desmentir las versiones que apuntaban a un presunto uso de sustancias para lograr la musculatura que el cantante exhibe en sus últimas apariciones públicas. Su respuesta fue que con dedicación todo es posible y que las acciones hablan mejor que las palabras. «La más feliz soy yo», sentenció.

Magaly Medina y los entrenadores que dudaron

El cambio de Deyvis Orosco se convirtió en tema de conversación en los espacios de espectáculos desde octubre, cuando el cantante reapareció públicamente con una apariencia distinta a la habitual. En esa ocasión explicó que el cambio respondía a una decisión personal: quería estar en su mejor versión. También evitó referirse directamente a su relación con Cassandra Sánchez en ese momento.

La nueva apariencia fue blanco de comentarios de la conductora Magaly Medina, quien en su programa cuestionó el origen de la musculatura que exhibe el artista. Otros espacios de espectáculos recogieron opiniones de entrenadores que pusieron en duda la rapidez de la transformación y especularon sobre el costo de un presunto tratamiento estético para alcanzar ese resultado.

Grammy, Estados Unidos y la corona del Miss Perú

El propio cantante mantuvo su versión sobre la naturaleza de su cambio físico durante su participación en los Latin Grammy 2026, realizados en Las Vegas, donde llegó para asistir a la ceremonia y sostener reuniones vinculadas a su carrera musical. Desde esa ciudad adelantó planes para ampliar su presencia en el mercado estadounidense durante 2027, sin profundizar en las críticas recibidas por su transformación.

Cassandra Sánchez, por su lado, también tenía agenda propia en el evento. Adelantó que en los próximos días se revelarán detalles sobre la nueva corona del certamen, además de la fecha en que se realizará la gran final del Miss Perú. Ahora mismo, contó, están totalmente centrados en Miss Universo Puerto Rico, y a su regreso se meterán de lleno en la revelación de la corona, que según ella ha quedado espectacular, y en la final.

Con esas declaraciones cerró el capítulo de las versiones sobre la separación, en un momento en que la pareja combina la vida familiar con sus respectivas agendas profesionales: la organización del certamen de belleza por un lado y la proyección internacional de la carrera musical del cantante por el otro.