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La modelo e influencer Ivana Yturbe denunció en sus redes sociales el robo de varias de sus joyas. Entre las piezas que se llevaron están sus anillos de compromiso, matrimonio y aniversario, además de otros anillos. El hecho afectó directamente a los recuerdos que conserva de su relación con Beto Da Silva. Fue ella misma la que dio a conocer lo sucedido mediante una historia de Instagram, donde expresó su tristeza y pidió la colaboración de sus seguidores para intentar recuperarlos.

Los anillos que no se reemplazan

Ivana Yturbe es modelo e influencer, y también exchica reality. Está casada con el futbolista Beto Da Silva, el padre de su hija. En esa historia, los anillos robados no son joyas cualquiera: cada uno está vinculado a una etapa distinta de la relación.

El de compromiso guarda el momento en que ambos decidieron dar un paso importante en su relación. La alianza matrimonial simboliza la unión que formalizaron como esposos. Y el de aniversario recuerda la celebración posterior de su vida en pareja. Desde el compromiso y la decisión de unir sus vidas hasta un nuevo aniversario, cada pieza marca un momento.

Por eso, como ella misma explicó, su valor va mucho más allá del dinero. Lejos de tratarse únicamente de accesorios o piezas de valor económico, los anillos tienen un significado especial para la pareja. Son objetos que conservó durante años y que están relacionados con momentos importantes de su vida junto al padre de su hija, y perderlos es una pérdida difícil de afrontar. Su mensaje dejó en evidencia el impacto emocional que le produjo.

El pedido: “así sea para recompra”

Después de comunicar el robo, Ivana hizo un llamado a sus seguidores para que estén atentos ante cualquier situación sospechosa relacionada con las joyas. Su principal preocupación es que las piezas terminen en manos de terceros que intenten venderlas sin conocer, o sin importarles, la historia que existe detrás de ellas.

Por eso pidió que, si alguien recibe una oferta de venta de los anillos o reconoce las piezas en alguna publicación, se comunique directamente con ella. Y su solicitud no se limita a recibir información sobre una posible ubicación: también dejó abierta la posibilidad de negociar para conseguir que regresen a sus manos.

“Si alguien se los ofrece, por favor me escriben, así sea para recompra tiene demasiado valor sentimental para mí y Beto”, agregó. En otras palabras, está dispuesta incluso a pagar por recuperarlos, por el significado que tienen tanto para ella como para su esposo.

La foto y lo que no contó

La publicación estuvo acompañada de una fotografía de los anillos sustraídos, con la intención de facilitar su identificación en caso de que alguien los encuentre o tenga información sobre su posible comercialización. De esa manera, convirtió sus plataformas digitales en un canal para difundir la información y ampliar las posibilidades de obtener alguna pista sobre el paradero de las joyas.

Lo que no dio fueron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el robo, ni precisó el lugar donde desaparecieron las joyas. Sí quiso dejar constancia de cuáles eran las piezas que necesitaba recuperar.

Cinco años de matrimonio

La pérdida tiene una dimensión especial por el vínculo entre las joyas y la historia sentimental de la pareja. Ivana y Beto llevan cinco años de matrimonio y han compartido diferentes etapas de su vida personal, así que los anillos son recuerdos asociados a decisiones y celebraciones que marcaron su camino juntos. No son cosas que se puedan reemplazar simplemente comprando otras joyas.

Por ahora, su pedido es uno solo: que si alguien ve esos anillos dando vueltas por ahí, le escriba.