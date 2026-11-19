Espectáculos

Hugo García abrió la caja de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y, entre consultas de todo tipo, apareció una duda recurrente entre los fanáticos de la pareja: cómo conoció a Isabella Ladera. El exchico reality no esquivó el tema. Al contrario, respondió con total naturalidad sobre el origen de su vínculo con la creadora de contenido venezolana y acompañó su relato con una foto inédita en blanco y negro de aquella velada.

El primer encuentro, según detalló el modelo peruano, fue en un evento nocturno vinculado a la Fórmula 1. Y la estrategia para acercarse estuvo lejos de ser una frase elaborada. "En un evento de la F1. Le pregunté si quería 'agua con hielo o sin hielo' y el resto es historia", escribió el influencer junto a la postal.

Cero guion, mucho hielo

Nada de frases armadas ni de discursos preparados. Una pregunta que cualquiera haría con un vaso en la mano bastó para romper el hielo y dar paso a la relación. La anécdota captó rápido la atención de sus seguidores, que celebraron en los comentarios la complicidad que los dos proyectan desde aquel primer acercamiento.

Seamos honestos: suena a escena de comedia romántica, pero con menos presupuesto y más motores. Y ahí está el detalle que la hace buena: la dinámica de preguntas se abrió justamente para interactuar con su comunidad digital, y él la usó para responder algo que los fanáticos venían preguntando hace rato, sin pose y sin libreto.

Para ubicarnos: Hugo García viene del mundo de los realitys y hoy se mueve como modelo e influencer; Isabella Ladera es creadora de contenido venezolana. Juntos se convirtieron en padres de Koa.

De la alfombra roja a la familia

Más allá del inicio de su romance, la pareja atraviesa una etapa de plena exposición pública. Durante su reciente paso por la alfombra roja de la gala Latina Powerhouse 100, ambos fueron abordados por la prensa y consultados sobre los planes a futuro en el ámbito familiar.

Una reportera les preguntó si, ahora que ya tienen un bebé, están pensando en seguir agrandando la familia. García reaccionó con humor y dejó en claro que, por el momento, prefieren vivir el presente. "Déjanos disfrutar al gran Koa. Estamos enfocados al 100% en nuestros bebés y súper felices con eso", respondió entre risas, mientras Isabella asentía sonriente a su lado.

Disciplina, deporte y turnos

En la misma conversación con los medios, el exchico reality aprovechó para destacar las cualidades de su pareja, con especial énfasis en la sintonía que comparten alrededor del estilo de vida saludable y el deporte. Contó que a los dos les gusta entrenar, pero que también tienen que cumplir su rol de padres, así que tratan de turnarse para no soltar ninguna de las dos cosas.

También reconoció que la llegada del bebé los ha llevado a reorganizar por completo sus rutinas diarias para responder en la casa. Traducido: menos improvisación y más coordinación de agendas. Cualquiera que haya tenido un recién nacido sabe que eso ya es un deporte de alto rendimiento, y a ellos les toca además hacerlo con cámaras, prensa y alfombras rojas de por medio.

Queda claro que la pareja está enfocada en su presente y sin apuro por sumar más integrantes a la familia. Y que, si alguien anda buscando técnica para acercarse a alguien, la de Hugo ya tiene su primera página escrita: agua con hielo o sin hielo. ¿Alguien más se anima a probarla en su próxima salida?