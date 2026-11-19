Espectáculos

Anahí de Cárdenas y Nacho Di Marco se juntan por primera vez en escena en “Se busca amor (URGENTE)”, la comedia romántica que presentan Los Productores y Piaf Producciones.

Sí, los dos en el mismo escenario: eso solito ya es motivo para ir sacando la entrada y, de paso, avisarle a la amiga que siempre va de acompañante.

El punto de partida es la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿y si todos a tu alrededor ya encontraron pareja menos tú? Pregunta incómoda, pero necesaria. Ternura, desesperación y humor en la misma bolsa.

La obra sigue a Soledad, una mujer cansada de las citas desastrosas y convencida de que el tiempo se le acaba. Mientras intenta cambiar su suerte a toda costa, descubre que la búsqueda del amor la llevará, de manera inesperada, a reencontrarse consigo misma. Todo ocurre entre risas, personajes memorables y canciones de los años noventa.

Y ahí está lo que nos tiene: las canciones. Si algo aprendimos en este país es a cantar baladas noventeras con el corazón roto, aunque el corazón esté enterito y el ex ni se acuerde de nuestro nombre.

Para el director Ítalo Cordano, la propuesta funciona como un espejo de nuestros tropiezos románticos. “Hemos creado aplicaciones para buscar pareja y, aun así, seguimos en lo mismo”, plantea. Según explica, el teatro da un respiro para reírnos de cómo, a veces, buscamos tanto a alguien que terminamos olvidándonos de nosotros mismos.

Ojo, que el espejo no es solo para Soledad: cualquiera que haya mandado un mensaje a las once de la noche y se haya arrepentido al día siguiente sabe de qué habla esta obra.

Seamos sinceros: la premisa de alguien cansado de las citas desastrosas y de las aplicaciones no es ninguna novedad. Lo que sí llama es ver por primera vez en tablas a la actriz Anahí de Cárdenas junto a Nacho Di Marco, en una historia que gira en torno a Soledad y que viene con canciones de los noventa.

Entre telenovelas, baladas y aplicaciones de citas, la obra recuerda que el amor nunca ha sido tarea fácil. ¿Y tú ya armaste el grupo para ir en mancha, o sigues esperando que alguien te invite?