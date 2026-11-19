Estilo de vida

Si eres de los que aman una pasta cremosa pero igual le dan una pensada a lo que comen, la salsa alfredo clásica es medio un problema. La receta tradicional va con cantidades generosas de mantequilla y crema de leche, y eso carga el plato de calorías y de grasas saturadas. Para muchos es un gusto prohibido, y quedas pesado apenas terminas de comer.

Hay otra manera de hacerlo, y no significa renunciar al sabor. La cocina saludable viene cambiando las reglas del juego desde hace buen rato, y esta es una de esas ideas que suenan raras hasta que las pruebas. Se trata de combinaciones inteligentes que alimentan de verdad y que no castigan el antojo.

El secreto está en algo que probablemente ya vive en tu refrigeradora: el cottage cheese. Ese lácteo que muchos asocian solo con dietas aburridas se transforma por completo cuando lo licúas con un poco de ajo, parmesano rallado y el agua donde hirvieron los fideos. Lo que sale es una crema espesa y lisa, con sabor que no se discute, harta proteína y sin grasa de más.

Hablamos de un plato bien casero que reconforta, te saca las ganas y te deja con energía para el resto del día, y se prepara en minutos. Y no: comer rico no tiene por qué significar quedarte con hambre ni comer cosas insípidas. Solo hay que seguir bien los pasos para que la textura y el aroma de tu pasta casera queden impecables.

Los ingredientes que vas a necesitar

250 g de pasta de tu elección (spaghetti o penne, por ejemplo)

200 g de cottage cheese

40 g de parmesano recién rallado

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

1/2 taza del agua de cocción de los fideos

Sal y pimienta negra recién molida

Perejil fresco para el momento de servir

Los pasos de la pasta cremosa

Hierve la pasta en agua con sal según lo que indique el paquete. Antes de escurrirla, reserva sí o sí media taza del agua de cocción.

Al vaso de la licuadora van el cottage cheese, el parmesano, el ajo, el aceite de oliva, un poco de sal, pimienta y la mitad del agua de la pasta.

Licúa a velocidad alta entre 1 y 2 minutos, hasta que se forme una crema totalmente lisa y sedosa.

Regresa la pasta caliente y escurrida a la olla, fuera del fuego, y agrégale la crema de la licuadora. Mezcla con cuidado y, si la salsa quedó muy espesa, ve agregando el resto del agua caliente de a poco hasta llegar a la consistencia ideal.

Cómo servirla

Sírvela al toque, mientras sigue bien caliente, y remata con un poco más de parmesano, pimienta recién molida y perejil picado para ese toque fresco de aroma. Son detalles chiquitos, pero se notan en cada bocado.

Lo que te aporta este plato

Esta versión de la alfredo te da más de 25 gramos de proteína por porción. Eso cubre lo que tu cuerpo necesita después de la entrenada y mantiene la sensación de satisfacción por varias horas, sin la carga de la receta clásica.

Es la confirmación de que puedes disfrutar tu comida favorita todos los días y, al mismo tiempo, cuidar tu silueta y tu salud. Nada de platos tristes ni de andar con culpa en la mesa.

Ya tienes cena sin culpa y sin quedarte con hambre. ¿Quién se anima a prepararla?