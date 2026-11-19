Espectáculos

El duelo individual entre Onelia Molina y Karen Dejo en Esto Es Guerra se definió sobre la campana, pero el festejo le duró poquísimo a una de ellas: Mathías Brivio paró la celebración, revisó la jugada en pantalla y anuló el triunfo.

Desde el pitazo inicial, las dos competidoras arrancaron con el mismo ritmo, la misma fuerza y la misma velocidad, y todo hacía pensar que la definición sería de infarto. A mitad del circuito, Karen sufrió un percance inesperado cuando trasladaba unas pelotas de básquet de una pared hacia otra. Onelia lo aprovechó a la perfección y se fue con una cómoda ventaja.

Fiel a su experiencia, la actriz y bailarina Karen Dejo logró remontar y emparejó el marcador en el tramo final de la prueba, cuando las dos tenían que colocar los balones sobre unas llantas. En medio del apuro por definir la ronda, Onelia cometió una equivocación clave: tomó por error una pelota roja que pertenecía a Karen y se la llevó hacia su propio lado del circuito, perjudicando directamente a su rival.

La arequipeña tocó primero la campana y empezó a celebrar lo que parecía su victoria. Ahí fue cuando el conductor metió la cuchara: “Tengo un reclamo. Onelia se llevó la pelota de Karen para el otro lado”, dijo Brivio micrófono en mano, mientras en pantalla se repetían las imágenes exactas de la jugada.

Jota Benz respaldó el reclamo y pidió que se hiciera justicia. Su argumento: a Karen le alejaron la pelota y ella igual tuvo que cruzar, así que “el punto debería ser de los combatientes”.

Tras revisar las imágenes al detalle, la producción le dio la razón al reclamo, anuló el triunfo de Onelia Molina y le otorgó el punto a los Combatientes.

Moraleja: en Esto Es Guerra puedes correr como una bala, pero si te llevas la pelota de tu rival al otro lado del circuito, la campana no te salva de nada. ¿Tú también le habrías dado el punto a Onelia, o el reclamo era cantadísimo?