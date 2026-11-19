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Magaly Medina rechazó las críticas de los periodistas argentinos que viajaron a Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, para cubrir la visita del papa León XIV. La conductora cuestionó los comentarios sobre la ciudad y exigió disculpas públicas al Perú.

Uno de los comunicadores difundió imágenes de calles de tierra y viviendas sin terminar, mientras mostraba las condiciones de la zona.

También cuestionó las construcciones y el entorno. Calificó la ciudad de precaria y llena de mugre, y se refirió a las casas a medio terminar, mal hechas, y a los barrios precarios.

El periodista precisó que las imágenes correspondían a una zona cercana a la Universidad Católica y aclaró que no estaba hablando de una periferia. Sobre el transporte, dijo que esos son los taxis que se usan.

Medina cuestionó la actitud del periodista y recordó que Buenos Aires también tiene sectores con condiciones precarias. Nombró Barracas, el barrio Las Flores y las llamadas villas miseria, barrios de los que, según dijo, ya se olvidaron.

Después defendió a los habitantes del sector que se mostró y destacó su esfuerzo por construir sus viviendas. Habló de un barrio de emprendedores, de gente que con sacrificio y trabajo levanta su casa con unos pocos ladrillos.

Para la conductora, las declaraciones merecían una respuesta oficial: "deberían pedir disculpas al Perú", dijo, y sostuvo que el caso debía tener incluso una reacción de Cancillería.

También recordó las burlas de otra periodista argentina sobre el desayuno de un hotel.

Para cerrar, defendió el vínculo de Chiclayo con el papa León XIV, a quien, dijo, la ciudad le llegó al corazón.