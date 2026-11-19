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Gianella Marquina recibió su cumpleaños número 27 con una compañía muy especial: su bebé Tessa. La influencer sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una fotografía de su pequeña junto a un mensaje que lo resumía todo: "El mejor regalo de cumpleaños es tenerte a mi lado".

La publicación tuvo a la bebé como protagonista y dejó ver lo importante que es para ella esta nueva etapa de su vida. Gianella es también hija de Melissa Klug.

Desde que se convirtió en madre por primera vez, ha compartido algunos momentos de esta etapa junto a su pequeña. También contó que el nacimiento no ocurrió como lo había planeado: quería tener un parto natural y terminó sometiéndose a una cesárea de emergencia tras alcanzar los ocho centímetros de dilatación.

La joven ha expresado que está enfocada en disfrutar cada instante con su hija. Incluso, al ser consultada sobre la posibilidad de tener otro bebé, señaló que por ahora toda su atención está puesta en su primogénita.

Nuestra lectura: hay cumpleaños que se celebran con torta, globos y toda la parafernalia, y hay cumpleaños en los que una story dice más que cualquier brindis. Esta parece ser del segundo tipo, y a los 27 Gianella tiene bastante claro cuál es el regalo que más le importa. ¿Tú también eres del team que se derrite con estas publicaciones o eres de los que prefiere la maternidad en modo privado?