Espectáculos

Si algo no le va a faltar a Leonida es música. GTA 6 tendrá 22 estaciones de radio, la mayor cantidad que Rockstar ha incorporado hasta ahora en un título de Grand Theft Auto. La lista de géneros va de pop y rap a metal, salsa, jazz, música clásica y country, así que hay para el que se cree cantante en la ducha y para el que necesita un bajo distorsionado para entrar a una misión. Veintidós emisoras es un montón: en la vida real yo tengo dos, la que me gusta y la que aguanto.

Y no solo se escuchan al volante. Algunas estaciones también se podrán reproducir desde el teléfono del personaje, así que ya no hay pretexto para andar por Vice City en silencio. La música te sigue cuando bajas del carro y sigues a pie, que es exactamente lo que uno termina haciendo en estos juegos.

Seis emisoras con conductores famosos

Rockstar incluye seis estaciones con conductores famosos, y ahí es donde la cosa se pone interesante. Entre los nombres más destacados aparecen Bad Bunny, Robyn, Trick Daddy, Trina, Burna Boy, Morgan Wallen, Lana Del Rey y los integrantes de Slayer Kerry King y Tom Araya. Lana Del Rey y Slayer en el mismo juego: eso es una playlist que nadie se esperaba y que igual vamos a escuchar completa. Burna Boy y Morgan Wallen en la misma parrilla es una mezcla que solo Rockstar se anima a armar.

Varias emisoras recuperan nombres conocidos de entregas anteriores, mientras que otras debutan con propuestas completamente nuevas. O sea, hay nostalgia para los que llevan años en la saga y novedad para los que recién se suben.

Leonida suena a todo el mundo

La selección musical confirma la intención de reflejar la diversidad cultural de Leonida, con emisoras dedicadas específicamente a sonidos latinos, africanos y estadounidenses. Con 22 opciones disponibles, cambiar de estación podría volver a convertirse en una parte fundamental de la experiencia mientras se exploran Vice City y sus alrededores.

Y seamos honestos: con 22 botones, el pulgar va a terminar más entrenado que el resto de nosotros. La primera vuelta por Leonida la vamos a pasar zapeando más que manejando, y la culpa no es nuestra: es de la parrilla.

¿Cuál va a ser la primera estación que sintonices? Porque nosotros ya tenemos apuntada la nuestra y no la pensamos soltar.