Espectáculos

Juan 'Chiquito' Flores puso a Erick Delgado en aprietos durante una conversación en el podcast Enfocados. El exarquero de Universitario de Deportes lanzó una indirecta al 'Loco' al recordar la polémica que años atrás involucró al expiloto Mario Hart y a la actriz Nataniel Sánchez. La frase desató varias reacciones en el set del programa que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

La anécdota que encendió todo

Todo comenzó cuando Flores relataba un enfrentamiento que tuvo con Francisco 'Pancho' Pizarro durante un partido entre León de Huánuco y Alianza Lima. El exguardameta reconoció que su rival tenía ventaja física en aquel altercado, y que por eso tuvo que recurrir a una técnica de "anticipación" que había aprendido en el barrio para no salir perjudicado. A pesar de aquel episodio, aseguró que mantiene una buena relación con 'Pancho' Pizarro.

Ahí fue cuando Delgado metió la broma. Citando al 'Cuto', Luis Guadalupe, le preguntó a qué hora se había despertado, dando a entender que la historia de su amigo y colega parecía sacada de un sueño. Lo que no esperaba era la respuesta.

La indirecta que dejó helado al 'Loco'

Lejos de quedarse callado, el exjugador de la 'U' aprovechó el momento y le devolvió el golpe con una frase que apuntaba a una antigua polémica: "Tú tienes una bronca con un causa que maneja carro y no dices ni m***". El comentario cayó en medio del set y desató reacciones de todo tipo.

La vieja polémica con Mario Hart y Nataniel Sánchez

La frase habría hecho alusión al mediático episodio que relacionó al expiloto con Nataniel Sánchez en 2010, cuando surgieron rumores de una supuesta infidelidad contra el referente de Sporting Cristal, quien era vinculado sentimentalmente con la actriz.

Años después, los involucrados aclararon aquella historia. Delgado negó que Sánchez hubiera sido su enamorada formal o que le hubieran sido infiel, e incluso bromeó con pedir regalías por haber impulsado la fama de Hart. Por su parte, el ex chico reality afirmó que comenzó a salir con la artista cuando ella ya estaba soltera.

A mediados de 2026, Mario Hart volvió a referirse al tema y descartó cualquier enfrentamiento con el exportero de Cristal: Roce de mi parte no hubo nunca, dijo. También negó que hubiera existido algún problema entre ambos y rechazó haber sido un "atrasador", en referencia a los comentarios que surgieron por su vínculo con Nataniel Sánchez.

Nuestra lectura

Digámoslo sin vueltas: la anécdota de barrio del 'Chiquito' tenía su gracia, pero el que se llevó el golpe fue el que se rio primero. Preguntar a qué hora despertó el otro es un clásico del grupo de amigos y funciona... hasta que el otro abre el archivo y saca un capítulo que creías cerrado. Y ojo, Hart ya había descartado a mediados de 2026 cualquier enfrentamiento con Delgado.

Y es que el chiste venía en modo chacota: Delgado tiró la talla y el 'Chiquito' no se quedó callado. En un podcast donde las anécdotas se cuentan sin filtro, el que ríe último ríe mejor... aunque sea con el archivo ajeno.

Moraleja para el 'Loco': antes de preguntar a qué hora despertó el otro, conviene revisar a qué hora uno se durmió. Y si vas a picar en un podcast, fíjate bien quién está sentado a tu costado.