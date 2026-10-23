Suheyn Cipriani sin filtros: "¡A mí me gusta trabajar!", y de ama de casa, ni a balas

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En una reciente conversación digital, Suheyn Cipriani, la exreina de belleza y modelo, no se guardó nada al hablar sobre la maternidad, su desarrollo personal y cómo ve las tareas del hogar. Ella lo tiene clarísimo: el rol de ama de casa tradicional, al cien por ciento, simplemente no va con su estilo de vida.

Aunque respeta mucho a las mujeres que eligen quedarse en casa, para ella es otra historia. "A mí me gusta trabajar", dijo, dejando claro que su pasión es la chamba.

Y para que no queden dudas, recordó sus propias experiencias. Durante sus dos embarazos, lejos de parar, ella siguió trabajando por decisión propia. Fue su elección y parte de los acuerdos que tuvo con su pareja en esos momentos.

Cipriani fue enfática en que no hay que juzgar a quienes optan por dedicarse de lleno a la crianza. Para ella, el equilibrio familiar no depende de imposiciones ni de estándares preconcebidos, sino de los acuerdos internos de cada pareja. "Más allá de qué está bien o qué está mal, son acuerdos que tú tienes con la persona con la que estás", sentenció.

¿Y tú, te imaginas a Suheyn como ama de casa a tiempo completo? ¡Nosotros tampoco!