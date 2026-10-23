¡Zambrano, Cueva y Trauco: las estrellas del Boys que pagan parrillas y no se quejan por la plata!

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Sport Boys luchó en la parte baja de la tabla en temporadas anteriores. Pero, con Carlos Desio al mando, la cosa cambió, y para bien. La 'misilera' mostró otra cara, otra garra, y mucho de eso se debe a la llegada de unos pesos pesados con experiencia: Carlos Zambrano, Christian Cueva y Miguel Trauco. Aunque, seamos sinceros, el cierre de estas últimas tres fechas del Torneo Clausura 2026 no fue para aplaudir de pie, el ciclo de Desio ya marcó una diferencia respecto a temporadas anteriores.

El entrenador argentino, Carlos Desio —un exjugador que ahora dirige a Sport Boys—, reveló que la incorporación de estos futbolistas no solo fue por su calidad en la cancha, sino también por su aporte humano. “Yo los quería porque sabía la jerarquía que tienen, el nivel que tienen, que me iban a ayudar mucho, no solo dentro de la cancha, sino que también fuera”, soltó en una entrevista. Y es que tener a estos referentes peruanos, con jerarquía, es un lujo que va más allá de los noventa minutos.

El "Kaiser" y los vestuarios al rojo vivo

El 'Kaiser' Zambrano, defensor peruano, no solo defiende en la cancha, sino que también se involucró en la vida cotidiana del club. Desio, entre risas, soltó la bomba: “¿Las parrillas que paga Carlos? Sí, Carlos paga muchas parrillas”. Pero ojo, no todo es comida. El 'Kaiser' se metió de lleno en los asuntos cotidianos de la institución, asumiendo compromisos con el club que iban más allá de entrenar. ¡Hasta arregló parte del vestuario! Un gesto que demuestra un compromiso total, como si la camiseta rosada le calzara perfecto.

Y es que, según el DT argentino, esto manda un mensaje clarísimo a todo el plantel: si figuras que han pateado canchas por todo el mundo, con una trayectoria impresionante, mantienen la humildad, ¿por qué los demás se van a 'agrandar' o creerse la gran cosa? Una filosofía que Zambrano, Cueva —el mediocampista peruano del Emelec— y Trauco entendieron a la perfección, colaborando en el funcionamiento diario del equipo con una actitud de servicio y sencillez.

Volver a empezar: la cancha y el corazón

La adaptación a la realidad del Sport Boys también fue un desafío que estos futbolistas asumieron sin chistar. Imagínense pasar de vestuarios de lujo, canchas de entrenamiento de primer nivel y hoteles cinco estrellas a una realidad un poco más... terrenal. El DT Desio sostuvo que sus pupilos pasaron de instituciones con infraestructuras top a una entidad más modesta, con sus propias limitaciones. Desio sostuvo que volvieron a sus inicios estando en Sport Boys.

Lo más 'bravo' es la razón detrás de su llegada: Zambrano, Trauco y Cueva llegaron 'tocados', sintiéndose excluidos de los espacios donde estaban antes. En el caso de Zambrano y Trauco, la fuente se refiere a un caso extradeportivo en Alianza Lima. Esa situación, según Desio, influyó directamente en la disposición con la que asumieron el desafío de la 'misilera' en el Callao. Desio destacó que empezaron en un club más modesto y nunca se quejaron de nada.

Cuando la billetera aprieta, la grandeza se ve

Pero el punto culminante de esta historia de gestos nobles llegó cuando la billetera del club apretaba. ¡Aquí es donde se ve de qué madera están hechos! El técnico Desio no dudó en reconocer la actitud de sus 'cracks' cuando hubo retrasos en los pagos. Y la bomba que soltó fue mayúscula: cuando le preguntaron si Carlos Zambrano fue el que menos exigió cobrar en esas circunstancias, el DT respondió de forma afirmativa y extendió ese reconocimiento a Cueva y Trauco.

“Cuando hubo problemas de no cobrar al día, ellos fueron los primeros que dijeron que cobren todo y ellos también después cobraban”, relató Desio. Esa postura, para el técnico, expuso la grandeza de estos futbolistas.

¿Desio se queda en el Callao para el centenario?

Ahora, la gran pregunta que se hace todo el hincha 'rosado' es si Carlos Desio seguirá en el Callao para el 2027. ¡Y es que el próximo año no es cualquier año! Es el centenario del club, por su centenario y por la expectativa de disputar el campeonato nacional, algo que el club no consigue desde su último título en 1984. La continuidad del estratega argentino es una cuestión prioritaria para Sport Boys si quieren celebrar a lo grande. Mario Flores, gerente deportivo de la 'misilera', salió al frente para calmar las aguas y asegurar que la renovación del contrato “no está detenida”.

Flores dijo que desconoce de dónde salió la información sobre un freno a la renovación, que quieren que Carlos se quede para 2027 y que solo faltan detalles. El dirigente indicó que mantiene conversaciones con Alejandro Espinoza, el representante de Desio, y anticipó que el acuerdo debería cerrarse durante la semana. Así que, aunque el final de la temporada no haya sido el soñado, el espíritu del Boys, con sus cracks y su 'profe', parece estar más fuerte que nunca. ¿Será que esta vez la "grandeza" de sus jugadores también se traduce en títulos?