¡Sorpresa total! Heydi Amado confiesa la verdad sobre tener hijos con Melcochita: la edad de él pesa en su decisión

Espectáculos

¡Atención, gente! Heydi Amado, la joven de 22 años que siempre da qué hablar, acaba de soltar una declaración que nos dejó boquiabiertos a todos. Durante su participación en el popular podcast “Café con la Chevez”, donde junto a Melcochita estuvieron conversando sobre varios aspectos de su más que comentada relación, Heydi se topó con una pregunta clave sobre su futuro personal.

En medio de la charla, la pregunta fue directa: ¿pensaba Heydi en la posibilidad de convertirse en madre junto al humorista? Su respuesta no fue un simple “sí” o “no”, sino que llamó poderosamente la atención por el motivo contundente que puso sobre la mesa. La joven explicó que, por ahora, se siente completamente tranquila, y que considera vital evaluar la gigantesca responsabilidad que implica criar a un niño.

Y aquí viene el plato fuerte: Heydi hizo referencia a la edad de Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, como uno de los factores que toma en cuenta al pensar en la maternidad. “Por el momento estoy tranquila así. Tener hijos es una responsabilidad muy grande y siendo consciente, la edad que tiene Pablo tampoco es como que… O sea, sí soy consciente, más que todo por ello. Entonces creo que estamos bien así, estamos tranquilos y todo bien…”, soltó sin pelos en la lengua durante la entrevista.

La joven recalcó que tener hijos supone una gran responsabilidad y que, por eso mismo, ella y Melcochita están conformes con su situación actual.

Pero no todo fueron reflexiones profundas. La charla también tuvo su cuota de diversión cuando le preguntaron al maestro Melcochita sobre las admiradoras que tuvo en su juventud. ¡Imagínense! El cómico respondió con humor, explicando que actualmente prefiere permanecer en casa, en lugar de salir como antes.

Con su particular estilo, Melcochita no dudó en recordar: “Cuando era joven tenía mi piedra. Ahora ya no. Ahora paro metió en mi casa, ya no me gusta salir a la calle, salgo a trabajar nomás…”. Una confesión que deja claro que el humorista prefiere una rutina mucho más tranquila ahora, centrada principalmente en sus actividades laborales y lejos del alboroto de antes.

Así que ya saben, chicos y chicas: un “mini Melcochita” no está en los planes… ¿Ustedes creen que Heydi tomó la mejor decisión?