¡Sorpresa total! Corazón Serrano ya tiene nueva vocalista y la presentó en Halloween

Espectáculos

Corazón Serrano tenía a todos sus fans en vilo, ¿quién reemplazaría a Briela Cirilo? Pues el misterio se acabó —o eso creíamos— durante su show de Halloween, la noche del 31 de octubre. En un giro inesperado, la agrupación piurana presentó a Eimy Peralta como su nueva vocalista.

La joven de 14 años pisó el escenario y no se amilanó, saludando a todos y animándose a cantar el icónico “Mix Vico”. ¡Imaginen el coro que se armó! Esto, por supuesto, llegó a calmar las aguas de las especulaciones que venían sonando, con nombres como Anely Dávila —exvocalista de Bella Luz— sonando superfuerte como la candidata principal para unirse al grupo.

Pero la verdad es que Eimy no es una desconocida para los Corazón Serrano. Ella ya había participado en el casting nacional que la orquesta hizo para buscar nuevas voces, llegando hasta las últimas rondas. ¿Por qué no entró antes? Por su edad, ya que tiene 14 años. De hecho, el propio animador Dani Daniel aclaró que, por ahora, Eimy no acompañará al resto de sus compañeras en los próximos conciertos. ¡Así que a no emocionarse tanto!

Entonces, la presentación del 31 de octubre fue una primera oportunidad para darse a conocer ante los seguidores. La idea es que la joven continúe su preparación antes de lanzarse de lleno a las presentaciones con el grupo. Los rumores previos eran tan fuertes que el tiktoker Fernando León, alias 'Chiclesitos', ya había soltado el bombazo sobre Anely Dávila, incluso con la versión de que el grupo intentaba mantener el anuncio bajo reserva. Y claro, la salida de Dávila de Bella Luz semanas antes solo echó más leña al fuego. Hasta Paulina Villalobos de 'Yo soy' fue voceada, pero ella misma le bajó el dedo a la propuesta.

Así que, ¿Eimy Peralta es la nueva integrante de Corazón Serrano? Sí, aunque por ahora no acompañará al grupo en los próximos conciertos.