¡Fuego! Hermano de Alejandra Baigorria incendia las redes contra Mario Hart

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El drama en Chollywood nunca para, ¡y ahora Sergio Baigorria ha soltado una bomba que ha dejado a todos con la boca abierta! El hermano de Alejandra Baigorria dejó un comentario que fue relacionado con Mario Hart. Esto sucedió en medio de la controversia por el denominado 50/50 tras la ruptura de Hart y Korina Rivadeneira, un tema que ya tenía las opiniones divididas en la farándula.

Todo empezó cuando la influencer Alexandra Chávez publicó un video dando su opinión sobre la distribución de gastos entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Sergio Baigorria lanzó entonces un comentario que fue relacionado con Mario Hart: “Ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano”.

¡Imagínense el revuelo en redes! Las palabras de Sergio encendieron las alarmas y las opiniones se partieron en dos. Algunos usuarios le dieron la razón al hermano de la 'Gringa de Gamarra', mientras que otros no dudaron en cuestionarlo, dejando comentarios como “Qué fuerte” o “Vividor eres tú”. Y para que la cosa se ponga más picante, varios cibernautas comenzaron a etiquetar a la 'Gringa de Gamarra' y al 'Chato'.

Mario Hart y Alejandra Baigorria mantuvieron una relación sentimental desde 2010 y fueron considerados una de las parejas más sólidas de Chollywood. En 2014 decidieron ponerle fin a su historia de amor.

¿Cuál será el siguiente capítulo de esta novela?