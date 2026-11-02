César BK ‘arrocha’ a Gabriela Herrera: nunca fueron enamorados

Espectáculos

¡Atención, chismosos de corazón! El cantante César BK, ese que siempre nos tiene bailando con sus temas, ha decidido ponerle punto final a la novela y ‘arrochar’ con elegancia a Gabriela Herrera. Agárrense, porque la historia que muchos se imaginaban de un romance de ensueño, para él, fue solo una etapa de "conocerse". ¡Qué roche!

La revelación llegó en el programa ‘Tres al hilo’, donde le cayeron a preguntas sobre su cercanía con la conocida bailarina. Y César, sin pelos en la lengua, disparó: “No, ella no ha sido mi enamorada, solo salía con ella.” ¡Boom! Un ‘statement’ que dejó a más de uno con la boca abierta y las expectativas en el suelo. Para el artista, salir con alguien no equivale a formalizar una relación.

¿La razón de este desenlace tan… particular? Pues, nuestro querido César BK no tuvo reparos en confesar que tenía proyectos por realizar y que prefirió darle importancia a lo importante. ¡Ajá! El trabajo y la carrera, primero que el amor, o al menos el amor formal. Aseguró que su carrera musical lo motiva mucho, dejando en claro que su prioridad por ahora es su carrera musical.

Mientras estas declaraciones nos revolvían el mundo del chismecito, César BK no descansa y sigue enfocado en lo suyo. De hecho, justo ahora acaba de lanzar un temón, ‘Te acordarás de mí’, junto a la talentosísima Briela Cirilo. ¡Un dúo que promete! Así que, aunque para algunos la historia de amor se quedó en un "casi", él ya está haciendo que nos acordemos de su música y de que su carrera va viento en popa.

Está más que claro que para César BK, su arte es la máxima prioridad. Ha decidido concentrar todas sus energías en crecer profesionalmente, dejando cualquier otra historia en segundo plano. Así es la vida del artista, ¿no? ¡A veces hay que sacrificar algunas cosas por la pasión! Pero, seamos honestos, ¿quién no ha tenido un "solo salía con ella" que luego se convirtió en el chisme del momento? ¡Cuéntennos ustedes!