¡Drama familiar con sabor a vals! La hija de Cecilia Bracamonte sufrió por el matri de su mami
Cecilia Bracamonte, nuestra reina del vals peruano con más de cuatro décadas de trayectoria, ha estado en boca de todos. La icónica intérprete criolla, a sus setenta y seis años, no solo se casó en Miami en 2024 con Liliana, sino que el reencuentro con su pareja ocurrió ¡después de 38 años! Pero la historia no es solo de amor y reencuentros; parece que el camino hacia el "sí, quiero" familiar tuvo sus bemoles, especialmente para su hija Selena.
¡Drama familiar con sabor a vals!
Cecilia Bracamonte, la voz que nos hace vibrar con cada vals, ha soltado una revelación que nos dejó con la boca abierta. Nuestra querida cantante criolla compartió en el pódcast de Magaly Medina que su hija, Selena, no la tuvo fácil al inicio con la noticia de su matrimonio. No, no fue un "¡felicidades, mami!" instantáneo. La aceptación de Selena al nuevo vínculo de su madre con Liliana, con quien Cecilia se casó en Miami en 2024, fue un proceso emocional, según contó la misma Bracamonte.
Y es que, según la intérprete de música criolla, este camino lleno de emociones para su hija tenía raíces profundas. La dificultad de Selena estaba directamente relacionada con experiencias familiares previas vividas durante la adolescencia. O sea, no era solo por la sorpresa del matrimonio, ¡había historia ahí! La relación con Liliana, con quien Cecilia se reencontró después de 38 años de separación, tocó fibras sensibles en el pasado familiar.
Un reencuentro... ¿y un reencuentro de tensiones?
Bracamonte no se guardó nada y nos explicó que Selena, quien es hija del reconocido compositor Augusto Polo Campos, ya conocía a Liliana desde su propia adolescencia. O sea, no era una cara nueva en el álbum familiar. La cantante detalló que Liliana ya formaba parte de la historia familiar desde años atrás, en una etapa marcada por tensiones. ¡Esto ya parece de telenovela! La misma Cecilia confesó que "Mi hija sufrió muchísimo con mi anterior relación", refiriéndose a un vínculo previo que tuvo antes de volver a encontrarse con Liliana.
Pero ahí no queda la cosa. La artista nos dio un dato que explica parte de ese tremendo sufrimiento: "Porque además Liliana ya había conocido a Selena en esa etapa, que también le hizo la vida imposible porque era chica, le hizo la vida imposible y la soportó". ¡¿Cómo así?! La dinámica familiar de esa etapa, por decir lo menos, era complicada. Bracamonte no entró en detalles sobre el contexto exacto de ese primer encuentro, aunque dejó entrever que fue un período complejo, previo a la separación que mantuvo a ambas distanciadas durante casi cuatro décadas. Este chismecito tiene más capas que una cebolla.
¡Un final feliz para este capítulo?
Pero no todo es drama, ¿eh? La buena noticia es que, a pesar de todo ese pasado intenso, Cecilia Bracamonte asegura que ahora la cosa es distinta. ¡Menos mal! La cantante afirmó que tanto su hija Selena como su nieto han aceptado la noticia de su matrimonio con naturalidad y, ¡ojo!, que hasta están felices por la etapa que está viviendo. "Mi hija y mi nieto son los más felices", recalcó la intérprete de 'Regresa' en su conversación con Magaly Medina.
Aunque la cantante de 76 años no soltó el dato exacto de cuándo ni cómo le contó a Selena sobre la boda, ni nos dio el paso a paso del proceso de aceptación, sí dejó claro que, en este momento, su hija y su nieto son parte de su círculo de apoyo, un apoyo que describe como fundamental en esta etapa de su vida. Eso sí que es un alivio, ¿no creen? Después de tanto tiempo manteniendo en reserva este capítulo de su vida, incluso cuando presentó su libro de memorias, 'Gracias por tanto', Bracamonte decidió compartirlo todo.
'Gracias por tanto': un repaso de una vida sin filtros
Y hablando del libro, nuestra querida Cecilia Bracamonte estará presentando 'Gracias por tanto' de manera oficial el domingo 8 de noviembre, con un concierto de aquellos en el Gran Teatro Nacional. Si son fans y quieren conocer más de los 64 años de trayectoria de la artista —y seguramente, más chismecitos—, el libro estará disponible en librerías a partir del día siguiente. ¡Así que a correr por su copia! Porque, seamos sinceros, una vida con tanto vals, tanto amor reencontrado y tanto drama familiar, ¡merece ser leída! ¿Quién más está ansioso por saber qué otras historias se esconden en esas páginas?