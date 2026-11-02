Vanessa Terkes: ¿Encuentro con los hijos de Milovan Radovic? ¡Ella tiene la respuesta!

Espectáculos

¡Atención, atención! Nuestra querida Vanessa Terkes anda con el corazón a mil por hora, ¡y es que está recontra enamorada! La actriz, conocida por su trabajo en cine, televisión y teatro, vive una nueva etapa sentimental que no oculta para nada.

Pero como en todo romance, siempre hay temas delicados que manejar. Y el de conocer a los hijos de su pareja, Milovan Radovic –quien, ojo, fue pareja de la periodista Juliana Oxenford–, es uno de esos puntos importantes. Cuando le pusieron el micro al frente para consultarle si ya había compartido tiempo con los pequeños, Vanessa fue clarita y directa: “No es el momento”.

Ella, con toda la cancha que tiene como mamá, dejó bien claro que no hay que apurar las cosas en este tipo de situaciones. “Yo, si fuera mi caso, cuidaría mucho ese tema. Y te digo algo más: lo prudente es esperar un tiempo”, soltó Vanessa, demostrando que en esto de los afectos y la familia, la paciencia es clave.

Es más, la actriz confirmó que está en un excelente momento personal. ¿La razón? “Estoy enamorada”, sin rodeos ni peros. Contó que volver a abrir el corazón no fue un camino de rosas, pero que la persona indicada llegó justo cuando estaba concentrada en trabajar en sí misma y recuperar la disposición para volver a enamorarse. ¡Qué bonito!

Un dato curioso que saltó en la entrevista es que, a pesar de la conexión de Milovan con Juliana Oxenford, Vanessa aclaró que con la periodista, de origen argentino, nunca se han conocido. Así que nada de dramones por ahí.

Su romance con Milovan Radovic salió a la luz pública en agosto de 2026, cuando se les vio juntos en la presentación de la película ‘Los caminantes de la calle’. Y si hablamos de campanas de boda, Vanessa no le cierra la puerta al matrimonio, pero prefiere vivir el presente. ¡Paso a pasito, como debe ser!

Por otro lado, sobre su pasado sentimental, ese donde en algún momento pudo convertirse en esposa de un ministro de Estado (¡uy!), Vanessa fue elegante y esquivó la pregunta. “Tengo pareja y no es bueno hablar de ciertas cosas. Además, mi hoy tiene mucho contenido”, sentenció. ¡Bien dicho, Vanessa!

Así que ya saben, Vanessa Terkes está full romance, pero con la cabeza bien puesta. ¡A veces la prudencia es el mejor aderezo para el amor!