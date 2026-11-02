Laura Bozzo sigue hospitalizada en México: permanece en un área privada con seguridad

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Laura Cecilia Bozzo Rotondo, la famosa conductora peruana conocida por su talk show Laura que llegó a las pantallas de Univision, está pasando por un momento súper delicado de salud. Lleva internada en México casi tres semanas y la preocupación crece entre sus fans y su familia.

Hospitalizada y con máxima seguridad: ¡La situación era crítica!

La noticia que tiene a todos pendientes es el estado de Laura Bozzo. La icónica conductora peruana ya lleva casi tres semanas hospitalizada en el Hospital General de México, donde está recibiendo atención médica especializada con una vigilancia permanente que da qué pensar. Según lo que reveló el periodista mexicano Ernesto Buitrón, Laura se encuentra en un área bien restringida. ¿La razón? El cuadro de salud que atravesó fue de una gravedad tal que amerita todas las precauciones.

Su hija, Victoria de la Fuente, no se le despega ni a sol ni a sombra, acompañándola en todo momento. Buitrón, en una conversación con Trome, detalló que Laura está en una habitación separada dentro del Hospital General, pero el acceso a esa zona es completamente "restringido", y solo el personal autorizado puede entrar. Según contó el periodista, una amiga suya llegó hasta la puerta del cuarto y un guardia de seguridad la detuvo, explicándole que se trataba de un espacio privado.

Y es que la situación fue mucho más seria de lo que se pensaba. Victoria de la Fuente confesó que su mamá estuvo “al borde de la muerte”, con un pronóstico que le daba a la familia solo un diez por ciento de posibilidades de sobrevivir, ¡qué susto! Ante esta alarma, Victoria voló directo desde Estados Unidos hasta México para estar con ella, mientras sus hermanos también se mantienen súper atentos a cómo va evolucionando la 'Señorita Laura'. Buitrón, quien conoce a la peruana desde sus inicios en la televisión mexicana, afirmó que ha estado muy grave y que es un milagro que siga viva.

Del hospital general a la confusión de un deceso falso

La decisión de trasladarla al Hospital General de México no fue a la ligera, sino por indicación directa de los especialistas. Después de una primera cirugía, los médicos vieron que Laura Bozzo necesitaba un centro con más recursos para manejar su padecimiento y asegurar su recuperación. Victoria de la Fuente, para aclarar cualquier chisme, negó rotundamente que la movida se debiera a problemas económicos, afirmando que su mamá está recibiendo todo lo que necesita. ¡Que no inventen!

En medio de todo este drama hospitalario, la preocupación se puso al rojo vivo cuando empezaron a correr versiones de su supuesto fallecimiento en México. ¡Imagínense el roche! Ernesto Buitrón desmenuzó que la confusión vino de un malentendido grueso con el estado de choque séptico que la conductora habría sufrido. La primera noticia que le llegó a Buitrón fue de Alfredo Adame, quien le aseguró que el asistente de Laura, Aarón, le había comunicado que ella había fallecido.

Pero ¡gracias al cielo! Esto se aclaró rapidito y Adame tuvo que rectificar la versión. Buitrón conversó con Alejandra, otra de las hijas de Laura, quien estaba muy dolida por las versiones que circularon. El comunicador recalcó el fuerte impacto que la noticia falsa tuvo en la familia y en los seguidores de la ‘abogada de los pobres’, quienes estaban pegados esperando una confirmación real sobre su estado de salud. ¡Qué patadón al hígado para todos! Hasta ahora, la información es que Laura sigue hospitalizada, en esa zona privada, pero con atención médica constante. Victoria no se ha despegado del recinto y ha sido vista caminando por los pasillos, pendiente de cada avance.

La Señorita Laura y el cariño "incondicional" de México

Más allá de la angustia por su salud, Ernesto Buitrón aprovechó para destacar el tremendo cariño que Laura Bozzo mantiene entre el público mexicano. Para el periodista, la conductora peruana es, sin duda, la figura peruana más reconocida en México, incluso por encima de otras personalidades del espectáculo. Él recordó que, cuando Laura vivía allá, la gente la paraba en zonas como Polanco, donde ella tenía un penthouse, solo para pedirle fotos y mandarle un saludo.

Buitrón aseguró que jamás la vio ser tratada mal en la calle. Todo lo contrario, la gente la reconocía al toque y le gritaba frases características de sus programas. El periodista le atribuye esta empatía a ese personaje que Laura construyó con los años en la tele. Aunque muchas figuras públicas están acostumbradas al 'hate', Buitrón considera que Laura Bozzo logró ganarse un lugar especial en el corazón de la gente, que hoy sigue pendiente de su recuperación. ¡Eso es amor del bueno!

La familia está demostrando que, en los momentos difíciles, la unión hace la fuerza. Victoria de la Fuente, quien hizo el viaje expreso para estar al lado de su madre, sigue día y noche acompañándola en el hospital. Se espera que los médicos brinden nuevos detalles sobre la evolución de la 'abogada de los pobres'. Todos esperan que pronto vuelva a estar bien.