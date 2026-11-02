¡Chispas en el reality! Faloon Larraguibel no perdonó a Raimundo por elegir a Flavia Laos

Espectáculos

¿Volverías con tu ex? 2 nos regaló un momento épico que sacó chispas entre Faloon Larraguibel, la conocida presentadora y bailarina chilena, y su pareja Raimundo Cerda. El drama se desató en el capítulo 84 del reality cuando una actividad, liderada por Tonka Tomicic, puso a prueba la paciencia de Faloon, con la inesperada mención de Flavia Laos, influencer y figura de la televisión peruana, como la manzana de la discordia.

Se armó la bronca en el set

La dinámica propuesta por el programa era aparentemente inocente: los participantes masculinos debían armar a la “mujer perfecta” escogiendo las partes más atractivas de sus compañeras. Pero la cosa se puso color de hormiga cuando llegó el turno de Raimundo Cerda. Él, ni corto ni perezoso, eligió el rostro de Flavia Laos y no dudó en destacar un detalle en particular. “Los ojos más que nada, tiene unos ojos súper penetrantes, azules como celestes, bien impactante”, comentó, agregando sobre Flavia que era “eso natural que las chicas tienen”.

¡Y ahí se encendió la mecha! Faloon Larraguibel no pudo ocultar su indignación. Su reacción fue inmediata y contundente, dejando claro que no le había gustado nada la elección de su pareja. Un comentario bastante subido de tono salió de su boca: “Que se vaya a la mier…”, mientras se levantaba de su asiento, el ambiente se puso tenso al instante. Con voz en alto y visiblemente enojada, empezó a gritarle a Raimundo: “¡¿Qué te pasa?!”, evidenciando que el asunto le había tocado la fibra.

¡La bronca escaló sin control!

La situación solo empeoró. Varias participantes, entre ellas Flavia y Yamila, intentaron intervenir pidiéndole a Faloon que dejara a Raimundo seguir con el juego, diciéndole: “No lo cohíbas”. Pero la exchica reality estaba en otra onda y su paciencia ya se había agotado. Su respuesta fue un tajante “¡Cállate tú!”, dejando a todos helados. La animadora Tonka Tomicic tuvo que meterse para intentar calmar las aguas. “Usted no puede interferir en esta elección, lo siento, señorita Faloon, vuelva”, le indicó, buscando restablecer el orden.

Pero Faloon no cedió. Desde otra parte de la casa, su voz se alzó con una advertencia: “¡Bueno, entonces después él va a tener la culpa!”. Raimundo, quizás intentando arreglar la situación o cumplir con la dinámica, también escogió el pecho y las caderas de Faloon, calificando su cuerpo como perfecto. Sin embargo, este detalle no consiguió ni un poquito calmar la molestia de la participante. “Nada, ya la re cag…, es que de verdad”, vociferó Faloon, cuestionando por qué su pareja destacaba tanto los ojos de Flavia Laos por encima de otros atributos. Además, sostuvo que los ojos claros no hacen más linda a nadie.

El intento de 'paz' que nadie compró

Más adelante, Raimundo intentó un acercamiento, esta vez eligiendo el corazón de Faloon y explicando lo importante que había sido la relación para él. Recordó el apoyo que recibió de ella durante el tiempo que estuvieron juntos, hablando de “un año y tanto de amor” y de una sensación de paz “cuando el silencio no es incomodidad”.

Pero sus emotivas palabras no tuvieron ningún efecto en Faloon. La participante se mantuvo firme en su postura de enojo y desinterés. Faloon comentó que no le interesaba nada de lo que dijera Raimundo.

El drama continúa: post-actividad y la herida abierta

Una vez terminada la actividad, la pareja volvió a enfrentarse. Raimundo intentó explicarle que sus elecciones habían sido parte de un juego, que había sido muy respetuoso y que también la había destacado a ella, eligiendo su cuerpo y su corazón.

Faloon, visiblemente molesta, rechazó de plano sus explicaciones. le respondió tajantemente que asumiera sus cosas y que no quería escucharlo. Finalmente, Raimundo le pidió que dejara de repetir sus reclamos y cuestionó su manera de reaccionar. Este nuevo desencuentro volvió a tensar la relación entre ambos, dejando claro que el chongo por Flavia Laos dejó una herida que no se cura con un simple “fue un juego”. ¿Lograrán superar este roche, o el fantasma de los ojos penetrantes de Flavia los seguirá persiguiendo?