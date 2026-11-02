¡Bebé en camino! Yamila Piñero y su pareja anuncian que serán papás

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¡Qué notición! La familia de Yamila Piñero, esa exchica reality que nos conquistó en ‘Combate’, está a punto de crecer. La argentina, junto a su pareja, Pablo Javier Feld, acaba de anunciar que esperan a su primer bebé, y la verdad es que nos han derretido a todos con un video lleno de pura ternura y alegría.

Luego de reaparecer en redes sociales a inicios del dos mil veintiséis para sorprendernos con su íntima boda en Argentina, ahora llega con una bomba aún más grande que marca un antes y un después en su vida personal.

¡Nueva temporada! El anuncio más esperado

El video que usaron para dar la noticia es para verlo una y otra vez. Se ve a Yamila sentada en el suelo con su pareja y sus perritos, todos luciendo unos baberos a juego, ¡un detalle que nos encantó! Con una sonrisa de oreja a oreja, Yamila no dudó en mostrar la ecografía del bebé directamente a la cámara. ¡Una foto del futuro más tierno!

Pero la cosa no quedó ahí. Lo más chévere de la publicación fue la recopilación de reacciones de sus seres queridos. Familiares y amigos se sumaron a la euforia con abrazos apretados, gritos de emoción, risas contagiosas y hasta algunas lágrimas de felicidad. Incluso hubo una videollamada donde otra familiar recibió la sorpresa y no pudo ocultar su conmoción, lo que demuestra lo unida que es esta familia. La verdad es que, viendo tanta alegría, ¿quién no se emociona con ellos?

El mensaje de una futura mamá (y sus "perrihermanos")

Yamila acompañó este emotivo video con un mensaje que resume a la perfección esta nueva etapa. Con un claro “¡Nueva temporada!”, nos dejó claro que la familia se agranda y los roles cambian: escribió que el nuevo integrante les dará nuevos roles: mamá, papá y perrihermanos mayores. ¡Así es, hasta los perritos tendrán que asumir su parte!

La emoción se siente a flor de piel. Ella y Pablo están sumamente agradecidos con sus familiares y amigos, y aunque admiten estar ansiosos por conocer al bebé, también reconocen algunas dudas. Yamila confesó que sienten algo de intriga por saber si lo harán bien, pero se dicen seguros de que todo lo harán con muchísimo amor.

De la boda íntima a la dulce espera: el camino de Yamila

Recordemos que este gran paso llega unos meses después de que Yamila nos sorprendiera con su boda íntima. A inicios del dos mil veintiséis, la exintegrante de ‘Combate’ reapareció en sus redes para contar que había dado el “sí” en una ceremonia superpersonal en Argentina, lejos de los reflectores. Fue el treinta y uno de enero de dos mil veintiséis en Santa Fe, en una casa de campo y al aire libre, un escenario de ensueño.

Uno de los momentos que más dio que hablar en ese entonces fue cuando su primo hermano, Agustín, la acompañó hasta el altar y, además, tomó el rol de padrino. ¡Un gesto que, sin duda, fue uno de los instantes más emotivos de todo el matrimonio! Con solo familiares y amigos cercanos, Yamila y Pablo Javier Feld empezaron esta nueva aventura como esposos, y ahora, con la llegada de un bebé, su historia se pone aún más emocionante. ¿Quién más ya quiere verle la carita a este nuevo mini-Piñero-Feld?