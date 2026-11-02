Manuel Donayre y Eva Ayllón: el reencuentro épico después de 45 años ¡y lo que se viene!

Espectáculos

Manuel Donayre, nuestro querido Diamante Negro del Perú, llegó el sábado pasado a los micrófonos de RPP, al programa “En escena” de Johnny Padilla. El motivo era doble: por un lado, celebrar el Día de la Canción Criolla, pero por otro, y aquí viene la chismecito potente, recordar uno de los momentos más emotivos que hemos visto en mucho tiempo: su reencuentro con Eva Ayllón.

Eva Ayllón, la maestra compositora y cantante, una de las figuras más importantes de la música afroperuana y una de las leyendas vivas más queridas de nuestro país, se vio las caras con Donayre después de más de ¡cuatro décadas sin verse! ¡Para no creer, ¿ah?! A nosotros se nos eriza la piel solo de pensarlo.

Un encuentro de leyenda en Indianápolis

La historia de este reencuentro es de esas que te sacan una lagrimita. Resulta que en octubre de este año, Eva Ayllón estaba haciendo un conciertazo en Indianápolis, Estados Unidos, junto a la talentosísima Daniela Darcourt. Y, de la nada, apareció Manuel Donayre con toda su familia. "Esa noche fuimos toda la familia a ver a Daniela y a Eva, dos grandes exponentes de nuestro género", recordó el Diamante Negro, contando que se acercó al escenario para saludar primero a Darcourt y luego, claro, a la gran Eva.

Después del show, la magia continuó en los camerinos. Donayre y Ayllón tuvieron un momento para ponerse al día, algo que no hacían en persona desde hacía, según Donayre, "más de 45 años, por lo menos". ¡Más de cuatro décadas! Imagínate no ver a tus patas por tanto tiempo. Este reencuentro no se quedó solo en el recuerdo, sino que lo inmortalizaron en sus redes sociales, con fotos y mensajes que irradiaban pura alegría de volverse a ver. No podíamos esperar menos de dos íconos de nuestra música criolla.

Donayre, emocionado, compartió en sus redes un mensaje sobre esa noche, en el que la describió como mágica, llena de alegría y emociones bonitas, y llamó a Eva su querida amiga de tantos años. Eva, por su parte, también confirmó que la visita de Donayre fue una sorpresa y escribió que fue un gusto verlo después de tiempo.

¿Hubo chongo? Donayre aclara todo

Ahora, como en todo buen reencuentro de leyendas, siempre hay quienes se preguntan si había habido alguna bronca o rencilla detrás de tanto tiempo sin verse. Pero Manuel Donayre, fiel a su estilo, fue directo y al grano. ¡Descartó cualquier pelea! “Jamás. De mi parte nunca lo ha habido ni aquí ni allá, ni en ningún lugar. A todos mis compañeros los amo por igual”, sentenció, dejando las cosas más claras que el agua de manantial.

Donayre añadió que respeta a todos sus compañeros, que no compite con nadie y que no tiene que hablar mal de alguien para que hablen bien de él. ¡Puntos extra para Donayre por esa declaración tan sincera! Es que no hay nada peor que el figuretismo barato o las indirectas por redes, ¿no? Un mensaje clarísimo a quienes viven del chismorreo.

¿Dúo a la vista? Y un libro, ¡ayayay!

Y la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo desde ya: ¿veremos a estas dos leyendas juntas en un escenario para un dúo inolvidable? La idea de un dúo con Eva Ayllón es algo que a todos nos emociona hasta los huesos. Donayre recordó que él y Eva ya han compartido tablas en Estados Unidos hace aproximadamente 20 años, aunque no cantando juntos. Pero cuando Johnny Padilla le preguntó si se ve haciendo un dúo, el Diamante Negro nos dejó con la miel en los labios: "En algún momento va a pasar. Yo creo que sí”. ¡Ayayay, que nos dé el milagro pronto!

Pero eso no es todo. Manuel Donayre tiene otro planazo bajo la manga: ¡publicar un libro de memorias! Quiere dejar constancia de toda su trayectoria, de sus experiencias, de esos capítulos que, según él, merecen ser contados y no deberían quedar fuera de su relato personal. “Yo creo que sí porque es parte de la historia, ¿no? Y como siempre lo he dicho, nací para cantar”, comentó. Para él, la vida es una y hay que decirlo todo, sin ocultar nada, dejándonos con la curiosidad a mil. ¡Pucha, ya queremos leer ese libro y descubrir todos los secretos y chismecitos que seguro tiene guardados! ¿Crees que un dúo con Eva Ayllón sí o sí tiene que pasar? ¡Nosotros decimos que SÍ!