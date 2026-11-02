Victoria Federica en Lima con Roca Rey: ¿Solo amigos en esta nueva etapa?

Espectáculos

La vida de Andrés Roca Rey no para. Entre sus compromisos profesionales y los cambios tras su ruptura con Tana Rivera, el torero se encuentra en Perú, en una de las citas más importantes de su temporada taurina!

Pero el chismecito no termina ahí. La gran sorpresa es que no está solo. Victoria Federica, sí, la mismísima hija de la infanta Elena, ha hecho el viaje hasta nuestra Lima para acompañarlo. Esto, según lo publicado por Isabel González. Entre ellos hay una estrecha amistad desde hace años, una cercanía que en el pasado dio pie a rumores sobre una posible relación sentimental que nunca llegó a confirmarse. ¡Pero la cercanía es innegable!

Se nota que Victoria Federica está de lo más cómoda. Durante su estadía en Perú, también ha podido disfrutar de tiempo con la familia del torero. Y no llegó sola.

Según la misma fuente, entre los acompañantes VIP también están María García de Jaime y su esposo, Tomás Páramo, junto a otros amigos del círculo cercano del peruano. Una comitiva de lujo para darle fuerza en este momento.

Claro, esta compañía tan selecta contrasta un montón con la ausencia de Tana Rivera, la expareja del diestro. El viaje coincide con el inicio de una nueva etapa para ambos.