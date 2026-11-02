Melissa Paredes suelta la bomba: ¿Luciana Fuster le 'arrebató' el Miss Grand Perú a Jessica Newton?

Espectáculos

¡Alerta farandulera! La llegada de Luciana Fuster a la dirección nacional del Miss Grand Perú sigue dando de qué hablar, y es que este chismecito está mejor que novela de la tarde. Luego de que la Miss Grand International 2023 asumiera oficialmente el cargo, varias figuras del mundo de la belleza han salido a opinar, y una de ellas es nuestra querida Melissa Paredes.

Melissa no dudó en mostrarle todo su apoyo a Luciana, celebrando a lo grande su nuevo paso profesional en su programa ‘Estás en todas’. La conductora destacó el impresionante camino de Fuster desde que se coronó en el certamen internacional. "Luciana Fuster está poderosísima: es la nueva directora del Miss Grand Perú. Me alegró muchísimo esa noticia, claro que sí. Primero fue la Miss Grand International y ahora es la directora", soltó Melissa. ¡Se ve que la admira un montón!

Pero la cosa se puso picante cuando, de repente, la conversación giró hacia Jessica Newton. Sí, la empresaria que estuvo al frente de la organización por más de una década y, ojo, fue la mentora de Luciana en el Miss Grand International 2023. Ahí es donde Melissa lanzó la frase que generó debate.

"Yo me pregunto: ¿qué dirá a todo esto Jessica Newton? Le arrebató el Miss Grand, literal; pero, bueno...", dijo Melissa, dejando esa reflexión en el aire como un dardo.

Ahora, la propia Jessica Newton ya se ha pronunciado sobre su salida, explicando que la organización le consultó sobre su permanencia y ella tomó una decisión. Posteriormente, tras revelarse que Luciana asumiría la dirección, la felicitó a través de un audio y esperó que su nombramiento se hiciera público para poder hablar al respecto. Pero con lo que dijo Melissa, ¿alguien más siente que esta historia tiene aún varios capítulos por delante?