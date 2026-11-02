¡Harry Styles se disfrazó de rata con pizza y la rompió en Harryween!

Espectáculos

Harry Styles, el talentoso cantante, compositor y actor británico que nos robó el corazón desde sus inicios en One Direction, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas con su ya clásica celebración de Halloween, los 'Harryween'. Este evento es la excusa perfecta para que nuestro ídolo despliegue su creatividad y nos deje con la boca abierta.

La rata con pizza que nadie esperaba

La noche del 31 de octubre, el Madison Square Garden de Nueva York explotó cuando Harry Styles apareció en el escenario... ¡disfrazado de una rata! Sí, leíste bien: una rata. Pero no cualquier rata, sino una que parece rendir homenaje a un video viral en el que una rata marrón arrastra una porción de pizza por las escaleras de una estación de metro de Nueva York. Con un traje de felpa marrón, patas rosadas, una cola larguísima que ondeaba mientras se movía por el escenario y, por supuesto, una porción gigante de pizza de goma en la mano, el ganador del Grammy cerró la residencia más larga de su carrera en este histórico recinto. ¡Una locura total! Para completar el look, usó unos lentes negros que le daban un toque extra. Y por si fuera poco, los miembros de su banda también se sumaron a la temática neoyorquina, disfrazándose de otros íconos y referencias de la ciudad. ¡Qué nivel!

De Elvis a un viaje al pasado en "X Factor"

Pero Harryween no es una sola noche, ¡son dos de pura magia! La noche anterior, el 30 de octubre, Styles nos sorprendió al canalizar a nada menos que Elvis Presley. Se apareció con el clásico traje blanco, capa de satén y lentes dorados que solo el Rey del Rock podía llevar con esa pinta. Su banda y bailarines no se quedaron atrás y cada uno se disfrazó de una versión diferente del propio Styles a lo largo de su carrera. ¡Una jugada maestra, pura creatividad!

La cereza del pastel llegó cuando Harry, que tiene la costumbre de hacer un cover en cada concierto, dejó de lado a Elvis por un momento más personal y emotivo. Se cambió a la misma ropa que usó cuando tenía 16 años para su audición en The X Factor y entonó “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder, la misma canción con la que se presentó al programa. En un momento le dijo al público: "Trabajo en una panadería", en referencia a una frase que les dijo a los jueces del programa durante aquella audición. Un momento que nos tocó la fibra sensible a todos, ¡para llorar de la emoción!

La historia detrás de Harryween: Disfraces que marcaron tendencia

Harryween, la fiesta de disfraces de Halloween que Styles celebra desde 2021, es ya una tradición imperdible y que siempre nos deja boquiabiertos. Para la primera edición en 2021, también en el Madison Square Garden, Harry se puso en los zapatos de Dorothy Gale de El mago de Oz, con zapatillas rojas y todo. Su banda fue el resto de personajes y la canción sorpresa fue “Somewhere Over the Rainbow”. En la segunda noche de 2021, nos impactó con un elaborado traje de payaso Pierrot, con volados y maquillaje facial. La banda también se sumó a la temática payasa y la versión sorpresa fue “Toxic” de Britney Spears. ¡Demasiado icónico y atrevido!

En 2022, Harryween se mudó a Los Ángeles, donde Styles se transformó en Danny Zuko de Grease, con su peinado pompadour, chaqueta de cuero y pantalones negros ajustados, además de una camiseta con el logo de Harryween bordado. Su banda, obviamente, se convirtió en el resto del elenco de la película. Esa noche, el cover fue “Hopelessly Devoted To You”, inmortalizada por la increíble Olivia Newton-John. El Harryween de 2026 en Nueva York marcó el regreso del evento a la ciudad después de cinco años. ¡Qué bacán que haya vuelto a su casa original para esta edición!

Un récord histórico y la gira continúa

Esta residencia de 30 noches en el Madison Square Garden no solo fue la más extensa de su carrera, sino que también superó su propio récord previo de 15 funciones consecutivas. Al lograr esa marca en 2022, le entregaron un cartel conmemorativo que fue izado hasta el techo del estadio mientras la reconocida Gayle King celebraba el hito. Harry hasta se conmovió de la emoción y se le salieron las lágrimas. ¡Quién no se paltea con un reconocimiento así de bravo!

Ahora, el Together, Together Tour de nuestro querido Harry Styles seguirá su camino por Australia y después nos tiene más fechas internacionales en 2027. ¡Este chico no para y nosotros felices de seguirlo en cada paso! ¿Con qué nos sorprenderá el próximo año?