Laura Bozzo internada: ¿Qué se sabe de su salud?

Espectáculos

Laura Bozzo, la presentadora de televisión, preocupó a sus seguidores al ser hospitalizada de emergencia. Su salud volvió a generar gran preocupación después de que, en redes sociales, circularan rumores sobre una presunta muerte. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de esa versión, pero el chismorreo y la incertidumbre tuvieron a muchos con el corazón en la mano.

Los días complejos en México

La presentadora peruana permanece hospitalizada en la Ciudad de México, donde atraviesa una recuperación compleja después de una cirugía de urgencia. Con 75 años, lleva más de diez días internada tras una intervención por una úlcera perforada. La evolución de su estado incluyó varias complicaciones serias, como una neumonía que, al parecer, aún no cede por completo.

Martha Figueroa, conductora, informó que Bozzo cumplía 12 días desde su traslado de Acapulco a la capital mexicana. Según explicó, la presentadora registró una mejoría leve, aunque el cuadro pulmonar sigue bajo estricta observación. Bozzo ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron rápidamente una úlcera perforada y decidieron realizar una operación inmediata.

Después de la cirugía, la recuperación se agravó significativamente. El programa Venga la Alegría reportó que la conductora presentó peritonitis, choque séptico, neumonía, hipertensión pulmonar y un colapso del pulmón izquierdo. Ante este complejo panorama médico, fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México, donde permaneció en terapia intensiva. Durante los primeros días recibió asistencia respiratoria y sedación, mientras los médicos luchaban sin descanso por controlar las infecciones y estabilizar su delicada condición. Figueroa también señaló que la frecuencia cardíaca de Bozzo se encuentra estable. Agregó que, hasta el momento, no ha sido necesario volver a intubarla, lo que es una señal favorable dentro de este proceso médico tan delicado que atraviesa.

La familia al pie del cañón

La familia de Laura Bozzo está muy atenta a cada paso de su evolución médica. El 25 de octubre, el periodista Ernesto Buitrón difundió en Magaly TV información sobre una posible mejora en la salud de la conductora, basándose en una comunicación con Aarón Guerrero, el chófer y asistente personal de Bozzo. Según esta versión, los médicos habrían logrado controlar la septicemia y estaban evaluando seriamente la posibilidad de moverla a una habitación común, lo que significaría su tan esperada salida de terapia intensiva. Sin embargo, es importante recalcar que ni las hijas de la presentadora ni su asistente han confirmado públicamente que este cambio ya se haya concretado.

Alejandra de la Fuente, una de sus hijas, dio una actualización y aseguró que su madre va bien, que la operación por la úlcera ha sido complicada, pero que en medio de las dificultades ha ido avanzando.

Pepillo Origel, amigo de Bozzo desde que ella vivía en Perú, contó que le fue difícil obtener información directa sobre su estado. Intentó comunicarse con la conductora, pero no recibió respuesta. Según dijo, su teléfono nadie lo contesta. El presentador aseguró que las hijas de Bozzo, Alejandra y Vicky, se encuentran cerca de ella junto con otros familiares. También reveló que recibió una llamada desde Miami de Cristian Suárez, expareja de la conductora, quien quiso saber cómo seguía. Origel señaló que Suárez tiene contacto con una de las hijas de Bozzo y que le habían comentado que ese día podían retirarle algunos tubos médicos. A pesar de esa posible buena noticia, Origel prefiere esperar a que mejore más antes de visitarla en persona: “Prefiero esperarme tantito para que ya esté mejor e irla a ver, a saludarla”, afirmó. Figueroa explicó que el acceso a la paciente es restringido por la zona donde está internada, lo que dificulta las visitas.

Hasta ahora, la familia de Laura Bozzo no ha informado una fecha estimada para su alta ni ha emitido un nuevo parte médico oficial. La recuperación de Laura sigue siendo un tema de conversación, y todos esperamos que pronto se recupere al cien. ¿Tú crees que pronto la veremos de vuelta en pantallas?