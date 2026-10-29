¡No hubo drama! Karen Dejo explica por qué el papá de su hija no fue al quinceañero y revela el regalazo que se viene

Espectáculos

Karen Dejo, la actriz y bailarina que siempre nos sorprende con su energía en la tele, acaba de tirar la casa por la ventana para celebrar los quince años de su hija. Pero claro, en el mundo del espectáculo, siempre hay algo que genera chismecito, y esta vez, la pregunta del millón fue por la ausencia del padre de la quinceañera. ¡Aunque ojo, que aquí no hay drama, solo sorpresas! La 'chica reality' ya salió al frente para aclarar todo y nos dejó con la boca abierta.

¡Un quinceañero de ensueño y un regalazo que ya queremos!

Karen Dejo está que levita de la felicidad por el fiestón espectacular que le organizó a su hija. Para ella, no fue una fiesta cualquiera, ¡fue un sueño hecho realidad! Y es que la exchica reality se metió tanto en la organización que el resultado superó todas las expectativas, tanto las suyas como las de la propia quinceañera. "Estoy feliz con todo lo organizado, con todo lo vivido, con todo lo disfrutado, porque lo soñé y así pasó", confesó Karen, con esa emoción que la caracteriza. Su hija quería continuar bailando y la celebración se prolongó hasta altas horas de la madrugada. ¡Eso sí es disfrutar al máximo y exprimir cada minuto de tu noche especial!

Sobre la ausencia del padre de la cumpleañera, Karen fue consultada durante la entrevista. Pues prepárense para la revelación que nos dejó boquiabiertos y con un poquito de envidia (sana, obvio). Según explicó, ambos padres decidieron cumplirle distintos deseos a la adolescente, que le pidió la fiesta a ella y un viaje al extranjero a su papá. "Se van a ir de viaje. A mí me pidió la fiesta y a mí me pidió el viaje. Se van a Japón, cada uno tiene algo especial para ella", explicó la modelo. ¿Un viaje a Japón? ¡Así cualquiera se pierde una fiesta! Definitivamente, el padre de la hija de Karen Dejo sabe cómo consentir a su engreída con un regalazo de esos que te marcan la vida. ¡Queremos ser su hija por un día!

Tres meses de locura y una transformación digna de alfombra roja

Organizar un quinceañero de este calibre, que es prácticamente un evento de talla internacional, no se hace de la noche a la mañana. Karen contó que estuvo preparando cada detalle durante nada menos que tres meses. ¡Tres meses de planificación intensa! La modelo detalló que el día de la fiesta empezaron a alistarse desde muy temprano: se estuvieron cambiando desde la 1:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. La fiesta duró hasta las 3:30 o 4 de la madrugada.

Lecciones de vida: la felicidad de los tuyos, lo demás es puro bla, bla, bla

Y como ya lo sabemos, donde hay fiesta y famosos, hay comentarios, y no siempre los más bonitos. Pero Karen, con la actitud de diva que la caracteriza, dejó en claro que las críticas le resbalan y que lo único que le importa es la felicidad de su hija y de su gente querida. Afirmó que su mamá y su hija están muy contentas. Incluso se tomó el tiempo de agradecer a los padres de familia por la confianza de dejarle a sus "75 niños" a cargo, además de toda la familia y las amiguitas del colegio más cercanas. ¡Imagínense manejar a 75 adolescentes en una fiesta! Eso sí es tener paciencia y carisma. Para Karen, la fórmula es sencilla: "Mientras que mi gente esté contenta, los comentarios están de más". Y tiene toda la razón, ¿para qué amargarse por lo que digan los demás cuando tus seres queridos están celebrando a tu lado? ¡Punto para Karen!

¡Atención, empresarias! Karen Dejo vuelve al ruedo de los eventos

Parece que toda esta adrenalina de organizar el quinceañero del año le ha prendido la chispa a Karen, ¡y de qué manera! La modelo anunció que está lista para volver a abrir su productora de eventos. ¡Sí, escucharon bien! Este no es un dato menor, porque la propia Karen recordó que este emprendimiento nació en un momento complicado de su vida: durante su embarazo, cuando las náuseas y el malestar no la dejaban en paz. Relató que cuando estuvo embarazada no podía trabajar porque el embarazo le cayó muy mal, y que entonces hizo su productora. Ahora, con la experiencia fresquita de haber producido un evento de lujo, ya está hablando con gente para armar un nuevo equipo y relanzar su negocio. "Como me he metido de lleno en toda la producción y organización, chicos, créanme que la voy a volver a reaperturar. He estado hablando con la gente para juntar un nuevo equipo", adelantó. Así que, si están pensando en una fiesta inolvidable, ¡ya saben a quién pueden recurrir! ¿Se animará a organizar más eventos de la farándula?

Al final, la moraleja es clara: a veces, las ausencias no son por drama, sino porque hay un pasaje a Japón de por medio. ¿Quién más ya está buscando vuelos baratos a Tokio?