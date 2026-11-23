Espectáculos

El Gran Teatro Nacional fue el punto de encuentro de la tercera edición del Soniem Fest 2026, realizada la noche del martes 17 de noviembre. Cientos de asistentes llegaron al recinto para una velada de sentimiento y virtuosismo, con una puesta en escena encabezada por los máximos exponentes de los distintos estilos musicales del Perú. Al cierre, la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM) entregó el 'Premio Artista 2026'.

Qué es el 'Premio Artista 2026'

El galardón lo otorga SONIEM y cuenta con el aval institucional del Ministerio de Cultura. Su objetivo principal es reconocer la capacidad artística, la carrera y la contribución cultural de los compositores y músicos nacionales.

La noche también tuvo espacio para el trabajo que no se ve. Se destacó la labor técnica y artística de renombrados instrumentistas y productores musicales como Tito Mauri y Christopher Fernández, parte del engranaje que sostiene a los artistas que se llevan los aplausos.

Quiénes recibieron la estatuilla

Dentro de las personalidades distinguidas sobresalieron dos referentes de la música peruana: Eva Ayllón y Susana Baca. Junto a ellas recibieron el reconocimiento bandas y solistas icónicos como Los Mirlos, Los Shapis, Corazón Serrano, Amanda Portales, Mauricio Mesones, Rossy War, Max Castro, Flor Pileña, Daniela Darcourt, Antonio Cartagena, Afrodisíaco, Jean Pierre Magnet, Andrés 'Chimango' Lares y Homero.

La lista cruza generaciones y estilos, y ahí está buena parte del sentido de la noche: los maestros que abrieron camino y los artistas contemporáneos que hoy sostienen la música peruana sobre el escenario.

Lo que dijeron los premiados

Eva Ayllón recibió la estatuilla visiblemente emocionada y puso el foco en los maestros. Dijo sentirse muy contenta cuando se reparten premios a personajes que, en realidad, 'hacen patria'. Advirtió que a veces se premia a quien acaba de empezar y se olvida a los maestros que gestaron esto, y recordó que viene de una época donde estaba lo más nato y verdadero de la música criolla y que nunca deja de homenajearlos; que hoy el modernismo está fuerte, pero no se pueden descuidar las raíces. Cerró deseando que SONIEM siga siendo ese lugar donde tengan el apoyo necesario y que vengan muchos festivales más.

Daniela Darcourt calificó el galardón como un compromiso con el país. Se mostró feliz y agradecida de compartir el Premio Artista 2026 con grandes maestros como Susana Baca, Amanda Portales y Eva Ayllón, a quien ama y admira, y consideró que ser parte de los jóvenes que siguen forjando este cambio es una gran responsabilidad, una que los invita a seguir esforzándose para que la música peruana siga siendo reconocida en el mundo. Sobre su carrera, señaló que hoy es sólida gracias al apoyo de su equipo y del público, y que el premio confirma que más de 20 años de esfuerzo desde su primer trabajo han valido la pena.

Jaime Moreyra, primera guitarra y director de Los Shapis, agradeció el respaldo institucional y recordó todo el proceso que han vivido con el avance de la tecnología en la música. Dijo que es muy gratificante que una institución formal como SONIEM, que vela por los derechos de los músicos, intérpretes y ejecutantes, les otorgue esta distinción, y que espera que esta premiación se consolide cada vez más en la industria. Recordó que tienen cuatro décadas y media en la música y que han pasado por el vinilo, el casete, el CD y el VHS, y que 'nuestra música no pasa de moda' gracias a que el pueblo peruano los puso en ese lugar.

Y si de maestros se trata, la pregunta es para el público: ¿cuántos de ellos ya tienen un lugar en tu playlist y cuántos te falta descubrir?