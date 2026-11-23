Espectáculos

De una ruptura de siete años a un disco de 17 canciones

Nicole Favre contó que su nuevo disco, 1998, reúne las experiencias que atravesó en los últimos años. La cantante peruana explicó que el álbum refleja tres momentos: el final de una relación de siete años, su primera etapa de soltería y el inicio de un vínculo sentimental con una mujer.

En una entrevista con Johnny Padilla, la compositora señaló que esos cambios tuvieron un impacto directo en su propuesta musical y que esa transición emocional se convirtió en parte central de su nuevo trabajo. Para ella, las vivencias recientes no solo modificaron su vida privada: también marcaron una etapa distinta en su carrera como artista independiente y en su regreso al Perú. Todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta donde está hoy, contó, está escrito en el disco, incluido el volver a sus raíces y a su país.

Cómo la nueva relación cambió su forma de escribir

Favre aseguró que la nueva relación le permitió escribir desde una mirada diferente. Los sentimientos asociados al amor, la ruptura y la soltería se trasladaron a las letras y a los ritmos de las 17 canciones que integran 1998. El cambio no fue solo de letras, según contó: la nueva relación le dio otra óptica y otros ritmos, una inspiración completamente distinta. La ruptura, además, la inspiró muchísimo: en el disco hay una canción que se llama “Despecho”.

La intérprete contó que, antes de conocer a su actual novia, no se había planteado que pudiera enamorarse de una mujer. Ese descubrimiento ocurrió hace dos años, cuando empezó a sentir algo distinto por una persona que formaba parte de su círculo más cercano, su mejor amiga, y fue determinante para la construcción del álbum.

Para Favre, el proyecto es uno de los más personales de su carrera, porque no solo expone una nueva etapa musical, sino también una transformación íntima que decidió contar públicamente. Esa es la razón por la que, según dijo, el disco es tan importante para ella.

La fe, la familia y la reacción del entorno

La cantante remarcó que eligió abordar su orientación sexual con naturalidad y sin esconder una parte de su historia. La reacción de su entorno también fue parte de ese camino: recordó que su madre tuvo que procesar la noticia y que el inicio no fue sencillo. “Al comienzo sí fue medio shockeante para ella”, contó. Hoy, dijo, la relación entre ambas es más tranquila y su novia ha sido recibida con afecto.

Favre también reflexionó sobre las reacciones que todavía puede generar una relación entre dos mujeres. Contó que creció con una visión más rígida sobre las relaciones y el matrimonio, que antes pensaba que tenía que casarse antes de mudarse y que hoy es bisexual y está con una mujer.

Esa confesión derivó en una conversación sobre su vínculo con la religión. La artista aseguró que conserva su fe y que continúa asistiendo a misa, aunque ha tenido conflictos internos a raíz de su orientación sexual, y contó que está aprendiendo a discernir un poco. Aclaró que respeta las normas de la Iglesia, pero que no ha renunciado a su espiritualidad ni a la vida que ha elegido construir con su pareja. Sus declaraciones generaron interés entre sus seguidores por la forma en que habló de su relación y de su identidad sin separar su vida afectiva de sus convicciones religiosas.

Las dos Nicoles

La cantante también se refirió a su amistad con Nicole Zignago. Destacó que ambas coinciden en la música pop, la nacionalidad, el nombre y la orientación sexual, y reveló que escribieron una canción juntas, aunque todavía falta grabarla. Sobre la colaboración, adelantó que espera que pueda publicarse el próximo año.

Dos Nicoles, el mismo pop y una canción que todavía no suena: ¿ya la quieres escuchar o qué?