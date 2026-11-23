Espectáculos

Hugo García hizo su clásica dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y una de las respuestas se llevó toda la atención: sí piensa casarse con Isabella Ladera.

Todo pasó en la cajita de "Hazme una pregunta". Un usuario le consultó si había pensado en casarse con Isa. El exchico reality no le dio vueltas al asunto: contestó "si.", en letras blancas, y con eso dejó claro que el matrimonio ya forma parte de sus planes a futuro con la influencer.

Para acompañar la respuesta eligió una foto romántica: los dos abrazados a bordo de un barco en medio del mar, con un atardecer de tonos anaranjados en el horizonte. En la imagen, ella lleva un trikini oscuro con bordes verde claro y él un short negro, mientras se funden en un abrazo y él hace la señal de amor y paz hacia la cámara.

Isabella Ladera es la madre de Koa, el hijo de ambos, y con esta publicación la pareja deja ver que atraviesa uno de sus momentos más sólidos y felices desde que se convirtieron en padres. La publicación desató la emoción de sus seguidores, quienes ya esperan verlos pronto camino al altar.

Hugo García es exchico reality y exintegrante de Esto es Guerra, y volvió a acaparar los reflectores del espectáculo con esta respuesta.

La respuesta no incluyó fecha ni lugar para una posible boda.