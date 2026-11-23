Espectáculos

El sismo de magnitud 6,7 que sacudió diversas regiones del Perú en la noche del viernes 20 de noviembre también se sintió fuerte en las redes sociales. Varias personalidades de la televisión, la música y otros ámbitos del espectáculo usaron sus plataformas para compartir información, relatar su experiencia durante el movimiento sísmico y consultar a sus seguidores cómo estaban. Entre las figuras que reaccionaron aparecen la actriz Tula Rodríguez, la conductora María Pía Copello y Janet Barboza, además de la brasileña Ana Paula Consorte y el actor Giacomo Benavides.

El Instituto Geofísico del Perú comunicó que el sismo ocurrió a las 19:09 horas, con epicentro localizado a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y a una profundidad de 129 kilómetros. El movimiento fue percibido como de intensidad V en las áreas cercanas al epicentro y se sintió en varias regiones del país, incluida Lima.

El reporte oficial y las preguntas a los seguidores

María Pía Copello fue una de las primeras en compartir en sus redes sociales el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú, acompañando la publicación con un mensaje en el que expresaba su preocupación por quienes sintieron el temblor desde distintos puntos del país. "Espero que todos estén bien. Se sintió bastante fuerte", escribió la conductora en sus historias, y sus seguidores le respondieron contando dónde estaban cuando experimentaron el movimiento.

Janet Barboza hizo algo parecido: difundió en su cuenta la información sobre la ubicación del epicentro, aunque sin agregar comentarios sobre su propia experiencia con el sismo.

Tula Rodríguez, en cambio, contó que no lo sintió y le pidió a su gente que le contara dónde había estado. La publicación recibió respuestas de usuarios que aseguraron haber percibido con fuerza el sismo en Lima y otras regiones, desde Piura hasta Arequipa, en línea con los reportes de la ciudadanía recogidos tras la emergencia.

Por qué se sintió tanto en Lima

Hernando Tavera, director del Instituto Geofísico del Perú, explicó que la amplia percepción del movimiento se debe a la profundidad del evento, que prolongó la duración del temblor debido a la cantidad de ondas generadas a esa profundidad. Aunque el sismo ocurrió lejos de Lima, muchas personas reportaron haberlo sentido en diferentes ambientes, incluidas sus viviendas, oficinas y centros comerciales.

El susto en la casa de Ana Paula Consorte

La brasileña Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, relató que el movimiento la sorprendió junto a sus hijos, a quienes tuvo que sacar de la casa cargando a dos de ellos. Contó que esta vez no pudo mantenerse tranquila, porque algunos objetos comenzaron a caer de las estanterías y eso la obligó a reaccionar rápidamente para protegerlos. Su hijo mayor acudió corriendo a sus brazos, mientras que el menor dormía en ese momento. Sobre los temblores, la influencer fue clara: nunca se va a acostumbrar a vivir con ellos y este le pareció el más fuerte que ha sentido desde que vive aquí. "Nunca había sentido tanto miedo durante un temblor", escribió.

Mascotas asustadas y la mochila de emergencia

El actor Giacomo Benavides se mostró preocupado por su perro, que sufrió durante el movimiento, y preguntó a sus seguidores si estaban bien tras el sismo. Contó que su Zaca la pasó horrible con el temblor, y su mensaje generó reacciones de quienes relataron que sus mascotas también se asustaron durante la emergencia.

La reacción de los artistas reflejó la magnitud del impacto del sismo en Lima y otras regiones del país. Mientras algunos compartieron el reporte oficial y otros relataron sus experiencias y sus miedos, la comunidad se mantuvo atenta y activa en redes sociales. Ante este tipo de eventos, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda mantener la calma, identificar zonas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades. Además, aconseja contar con una mochila de emergencia y evitar el uso de ascensores durante una evacuación.

¿Ya tienes la tuya lista en casa o eres de los que recién la arma cuando empieza a temblar?