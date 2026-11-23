Espectáculos

Carlos Alcántara no pudo contener el llanto. El actor peruano se quebró al hablar de las críticas que recibió tras el fin de su relación con Jossie Lindley, con quien compartió más de tres décadas, y volvió a emocionarse cuando la conversación llegó al fallecimiento de su madre, Rosa Isabel Vilar, conocida en su entorno como doña Chavela.

Es conocido popularmente como 'Cachín' y es el protagonista de Asu Mare. Durante varios años mantuvo su vida privada con reserva.

La escena se vio en un avance del programa de televisión que conduce Pamela Vértiz. Ahí el intérprete se refirió a los comentarios que surgieron después de que se conocieran sus salidas nocturnas y de que su separación se convirtiera en tema de debate en espacios de espectáculos y en redes sociales.

«No soy una mala persona»

Alcántara rechazó que esas versiones definan la relación que mantiene con su familia o su comportamiento como padre y expareja. «No soy una mala persona, no soy ningún abandonador de hogar, ni un maltratador, ni un nada», dijo frente a cámaras.

El protagonista de Asu Mare no detalló quiénes emitieron los cuestionamientos ni profundizó en episodios concretos. Sí dejó claro que le afectó la forma en que se interpretó su situación personal después de la ruptura con Lindley, una relación que se extendió por 31 años. Los señalamientos circularon en los últimos meses, en medio de la atención mediática que provocó el término de su matrimonio.

Antes de que las discusiones se salieran de las manos

En una conversación previa con un diario peruano, el actor había dado algunos alcances sobre el desgaste que atravesó su matrimonio. Sostuvo que eligió poner fin a la relación antes de que las diferencias cotidianas derivaran en una infidelidad o en discusiones que pudieran llevar el vínculo a un escenario más complejo.

Alcántara afirmó que ha sido fiel durante 31 años y buscó responder así a las especulaciones sobre la ruptura, negando que el cierre de su matrimonio hubiera estado motivado por una relación paralela.

La decisión, según su relato, no fue repentina ni estuvo relacionada con una tercera persona. Los desacuerdos comenzaron a alterar la convivencia que sostuvo durante décadas con Lindley, aunque evitó revelar cuáles fueron los motivos específicos de esas diferencias. La frecuencia de las discusiones fue uno de los factores que influyó en su decisión.

Señaló que prefirió tomar distancia antes de llegar a una situación que pudiera dejar consecuencias mayores para ambos. Sus declaraciones apuntan a que la separación fue una determinación tomada frente al deterioro del vínculo, después de más de tres décadas de convivencia.

El recuerdo de doña Chavela

El tono cambió cuando la conductora le consultó por el fallecimiento de su madre. Rosa Isabel Vilar fue una figura cercana para el artista y apareció en distintos momentos de su trayectoria pública. Al recordarla, Alcántara se quebró y dejó de lado la imagen de fortaleza que suele proyectar.

La muerte de doña Chavela ocurrió durante una etapa de cambios para el actor. Al duelo por la pérdida de su madre se sumó la exposición por la separación de Jossie Lindley y las versiones surgidas alrededor de su vida privada, asuntos que el intérprete había mantenido con reserva durante varios años.

El avance muestra una faceta más personal de Carlos Alcántara, que no solo respondió a las críticas por el final de su matrimonio, sino que también habló del impacto que tuvo la muerte de su madre en un momento ya atravesado por cambios dentro de su entorno familiar.